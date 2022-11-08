«Готов представлять Минск на республиканском этапе». Кто стал лучшим студентом столицы?

Новости Беларуси. Отличники во всех сферах. В Минске объявили победителей городского этапа конкурса «Студент года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первое место заняла Елизавета Хоронеко.

Всего свои учебные заведения представили 11 участников. У конкурсантов за плечами недели подготовки. Каждый 8 ноября показал творческий номер, продемонстрировал свое умение держаться на сцене. Немаловажными были и ораторские способности.

Иван Здонюк, певец, член жюри конкурса «Студент года-2022»: Я увижу лучшего студента сегодня и проголосую не только сердцем, но и знаниями, которые во мне присутствуют, которыми я буду руководствоваться.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Для нас самое главное – выбрать человека, который уверенно себя ведет на сцене и готов представлять Минск на республиканском этапе. На протяжении двух недель наши ребята проходили различные мастер-классы, принимали участие в таких мероприятиях на сплочение, как правильно выступать на сцене.

Добавим, в 2022 году конкурс проходил под лозунгом «Беларусь. Сохраняя традиции».