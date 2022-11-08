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«Готов представлять Минск на республиканском этапе». Кто стал лучшим студентом столицы?

08 ноября 2022 21:30
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Новости Беларуси. Отличники во всех сферах. В Минске объявили победителей городского этапа конкурса «Студент года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первое место заняла Елизавета Хоронеко.

«Готов представлять Минск на республиканском этапе». Кто стал лучшим студентом столицы?-1

Всего свои учебные заведения представили 11 участников. У конкурсантов за плечами недели подготовки. Каждый 8 ноября показал творческий номер, продемонстрировал свое умение держаться на сцене. Немаловажными были и ораторские способности.

«Готов представлять Минск на республиканском этапе». Кто стал лучшим студентом столицы?-4

Иван Здонюк, певец, член жюри конкурса «Студент года-2022»:
Я увижу лучшего студента сегодня и проголосую не только сердцем, но и знаниями, которые во мне присутствуют, которыми я буду руководствоваться.

«Готов представлять Минск на республиканском этапе». Кто стал лучшим студентом столицы?-7

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Для нас самое главное выбрать человека, который уверенно себя ведет на сцене и готов представлять Минск на республиканском этапе. На протяжении двух недель наши ребята проходили различные мастер-классы, принимали участие в таких мероприятиях на сплочение, как правильно выступать на сцене.

Добавим, в 2022 году конкурс проходил под лозунгом «Беларусь. Сохраняя традиции».

# Студенты # общество # Роман Бондарук # Иван Здонюк # Елизавета Хоронеко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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