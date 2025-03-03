Восстановили подвиг липичанского Сусанина – узнали о детском образовательном проекте «Без срока давности» у создателя

Образовательный проект «Без срока давности» поддержан грантом от общественного объединения «Белая Русь». В чем суть этого проекта? Поговорили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместителем директора по воспитательной работе Средней школы №3 имени И.Ю. Филидовича города Дятлово Мариной Шавель.

Марина Шавель, заместитель директора по воспитательной работе Средней школы № 3 г. Дятлово имени И. Ю. Филидовича: Наш проект – это восстановление исторически точных фактов геноцида, преступлений нацистов, которые были совершены на территории нашего района.

Александра Каштанова, ведущая:

Проект «Без срока давности» состоит из трех тематических блоков. Расскажите подробнее о каждом.

Марина Шавель:

Наш проект состоит из трех модулей. Эти модули называются «Нельзя забыть», «Нельзя оправдать» и «Нельзя допустить».

Первый тематический модуль «Нельзя забыть» – это восстановление судеб еврейского населения, которые погибли на территории нашего района в Великую Отечественную войну, потому что на территории нашего города Дятлово нацистами было создано гетто и были расстреляны и уничтожены многие жители еврейского населения.

Второй тематический блок – «Нельзя допустить». Это восстановление судеб деревень, которые были уничтожены фашистами в годы Великой Отечественной войны. В рамках реализации этого тематического блока будут не только какие-то восстановлены факты, но и созданы диорамы деревень, которые были уничтожены на территории района. И также эти диорамы будут размещены в фойе нашего учреждения образования, чтобы каждый желающий мог подойти и познакомиться с историей.

И последний тематический блок. Мы планируем восстанавливать судьбы узников концентрационных лагерей, которые проживали на территории нашего района и были увезены для работы в Германию.