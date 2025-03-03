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Финалистки «Мисс Минск – 2025» рассказали о конкуренции на площадке

03 марта 2025 15:57
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Продолжаем следить за жизнью финалисток самого нежного и красивого конкурса «Мисс Минск – 2025». Примерки, мастер-классы и экскурсии. Это настоящий творческий марафон и незабываемые эмоции для прекрасных девушек. Узнали из первых уст и познакомились поближе с двумя очаровательными финалистками конкурса «Мисс Минск – 2025».

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Виталия Жмако и Анна Рогозик.

Финалистки «Мисс Минск – 2025» рассказали о конкуренции на площадке-2

Александр Меженный, ведущий:
Как там на конкурсе дела? Как там дела за кулисами?

Финалистки «Мисс Минск – 2025» рассказали о конкуренции на площадке-4

Виталия Жмако, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Тяжело на самом деле, но не в плане коммуникации с девочками, а в плане того, что объем работы и подготовки. Сейчас стартовала третья неделя подготовки у нас, нужно показать максимальные результаты. Конечно же, это тяжело.

Финалистки «Мисс Минск – 2025» рассказали о конкуренции на площадке-6

Александр Меженный:
Аня, раскройте закулисную жизнь.

Финалистки «Мисс Минск – 2025» рассказали о конкуренции на площадке-8

Анна Рогозик, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Лично мне не тяжело. Я устойчивый человек, да и я модель уже три года. Я это все понимаю, поэтому мне это не так сложно. А насчет девчонок, насчет конкуренции... Здоровая конкуренция, конечно, должна быть, но, как я всегда говорю, у меня конкуренции вообще нет. Я не соревнуюсь ни с кем.

Финалистки «Мисс Минск – 2025» рассказали о конкуренции на площадке-10

Ольга Бурлакова, ведущая:
Но вы же пошли, чтобы не просто пройти, а чтобы победить. Почему именно вы должны победить?

Виталия Жмако:
Я не могу сказать, почему именно я должна победить, потому что, разумеется, если бы каждая выбирала, почему мы должны победить, все было бы иначе.

Ольга Бурлакова:
А у Ани такая позиция, что она должна победить.

Анна Рогозик:
Нет, я просто говорю о том, что корону можно завоевать и без соперничества. Я всегда всем уступаю, всегда со всеми хорошо дружу, сотрудничаю.

Подробности в видео.

# Мисс Минск # Конкурс красоты # Александр Меженный # Ольга Бурлакова

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