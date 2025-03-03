Финалистки «Мисс Минск – 2025» рассказали о конкуренции на площадке

Продолжаем следить за жизнью финалисток самого нежного и красивого конкурса «Мисс Минск – 2025». Примерки, мастер-классы и экскурсии. Это настоящий творческий марафон и незабываемые эмоции для прекрасных девушек. Узнали из первых уст и познакомились поближе с двумя очаровательными финалистками конкурса «Мисс Минск – 2025».

Александр Меженный, ведущий: Как там на конкурсе дела? Как там дела за кулисами?

Виталия Жмако, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2025»: Тяжело на самом деле, но не в плане коммуникации с девочками, а в плане того, что объем работы и подготовки. Сейчас стартовала третья неделя подготовки у нас, нужно показать максимальные результаты. Конечно же, это тяжело.

Анна Рогозик, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2025»: Лично мне не тяжело. Я устойчивый человек, да и я модель уже три года. Я это все понимаю, поэтому мне это не так сложно. А насчет девчонок, насчет конкуренции... Здоровая конкуренция, конечно, должна быть, но, как я всегда говорю, у меня конкуренции вообще нет. Я не соревнуюсь ни с кем.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Но вы же пошли, чтобы не просто пройти, а чтобы победить. Почему именно вы должны победить?

Виталия Жмако:

Я не могу сказать, почему именно я должна победить, потому что, разумеется, если бы каждая выбирала, почему мы должны победить, все было бы иначе.

Ольга Бурлакова:

А у Ани такая позиция, что она должна победить.

Анна Рогозик:

Нет, я просто говорю о том, что корону можно завоевать и без соперничества. Я всегда всем уступаю, всегда со всеми хорошо дружу, сотрудничаю.