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«Государство для человека». Сергей Хоменко о целях устойчивого развития и работе Совета Республики

15 сентября 2024 14:45
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В гостях программы «Сенат» заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Хоменко.

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«Государство для человека». Сергей Хоменко о целях устойчивого развития и работе Совета Республики-3

Цели устойчивого развития – основные направления деятельности

Виолетта Шаблинская, СТВ:
Сергей Николаевич, совсем недавно состоялся Совет по устойчивому развитию. Вы являетесь национальным координатором по достижению целей устойчивого развития. Скажите, что это за цели и почему мы их должны достигать?

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Первое, это ответственность. Высочайшая ответственность в представлении тех достижений, которые имеет на сегодняшний день Республика Беларусь перед мировым сообществом. Говоря о целях устойчивого развития, в 2015 году в Организации Объединенных Наций, государствами, представленными в этой организации, была принята программа по устойчивому развитию, которая в конечном итоге должна окончить свое существование в 2030 году.

И вот мое понимание этих целей – это поделиться с мировым сообществом теми достижениями, которые имеет белорусское общество на сегодняшний день. В первую очередь это мирное сосуществование, единство тех народов, которые живут в дружбе, понимании, в единении на территории нашей страны. Второе – это политика, которая распространяется на все сферы жизнедеятельности. Ведь Республика Беларусь, несмотря и на небольшую площадь, и небольшое народонаселение, обладает серьезным имиджем в мировом сообществе, о котором открыто говорят те люди, которые действительно относятся к прогрессивной части населения нашей планеты Земля. Мы можем рассказать, как правильно идти по этому пути к достижению целей устойчивого развития под руководством нашего правительства и, конечно же, главы государства, который, принимая решения во всех аспектах жизни, ни разу не ошибся в направлении сосредоточения на основных усилиях. Цели устойчивого развития без мирного сосуществования, без отсутствия войн и конфликтов быть не может. Когда есть война, тогда есть нищета. Когда есть война и конфликт, тогда есть голод. Поэтому та миролюбивая политика, которую проводит наше государство, не единожды показав это на практике, тому, наверное, наилучший пример.

Изменились ли цели устойчивого развития?

«Государство для человека». Сергей Хоменко о целях устойчивого развития и работе Совета Республики-5

Виолетта Шаблинская:
В мире сейчас очень неспокойная ситуация. И изменились ли в странах цели устойчивого развития? Может быть, вообще многие от этого отказались?

Сергей Хоменко:
Те денежные средства, которые тратятся отдельными государствами, наименование которых вы все знаете, на военные расходы, при этом стенания о том, что в отдельных государствах Юга, Азии присутствуют такие явления, как нищета и голод. А почему эти денежные средства не применены именно там? Для оказания помощи и содействия по добыче воды, по поставкам продовольствия, по оказанию медицинской помощи, развитию системы образования. Наверное, ответ на этот вопрос будет и логическим завершением. Какие страны действительно стремятся к целям устойчивого развития? Ведь цель устойчивого развития в конечном итоге – это позиция, когда государство для человека. В нашей стране это реализовано в полном объеме.

Виолетта Шаблинская:
Хочется сказать, что Беларусь занимает 30 место по достижению целей устойчивого развития.

Сергей Хоменко:
Вы знаете, это показывает, что хорошая сталь куется при высоких температурах. Нам создали высокую температуру, а мы в этих условиях выдержали, как сталь, и стали еще лучше.

«Готовы помочь всем». О международной деятельности Совета Республики

«Государство для человека». Сергей Хоменко о целях устойчивого развития и работе Совета Республики-7

Виолетта Шаблинская:
Международная деятельность в работе Совета Республики – одно из важных направлений. Вы недавно были в Азербайджане, наблюдали за выборами. Что вы можете сказать об организации в целом?

Сергей Хоменко:
Почетная миссия быть наблюдателем в другом государстве, о том, как соблюдаются конституционные права, как выполняется принцип доступности, организованности, соблюдения общественного порядка во время проведения выборов. Люди шли на выборы с детьми, с внуками, и можно создать любую ситуацию, но вот глаза детей, они выражают настроение и родителей, и дедушек с бабушками, и вообще атмосферу, которая царит в обществе. А в глазах этих детей была радость, светилось будущее. Вы знаете, вот опять же отношение к Беларуси. Ведь я был просто искренне рад тем словам, которые были сказаны простыми людьми, которые были на избирательных участках, увидев у нас знаки на лацкане Республики Беларусь: а вы действительно из Беларуси? Задан был вопрос. Да, действительно. А вы из Минска? Да, из Минска. Спасибо вам!

А знаете, за что спасибо? За то, что сына, больного тяжелым онкологическим заболеванием, в нашем республиканском центре онкологии в 13 лет вылечили. Сейчас сыну 29 лет. И вот человек, который в серьезном, в почтенном возрасте помнит об этом и высочайше оценивает ту деятельность, которую проводят наши врачи. Мы сами достигаем максимально комфортных условий для жизни в нашей стране и готовы помочь всем, кто к нам с этой помощью обращается.

«Уровень Совета Республики – это высочайшая ответственность»

«Государство для человека». Сергей Хоменко о целях устойчивого развития и работе Совета Республики-9

Виолетта Шаблинская:
Сергей Николаевич, вы имеете большой опыт руководителя в различных сферах. Крайняя должность, на которой вы работали, это министр юстиции. Скажите, как вам это помогает, такой вот богатый опыт в работе Совета Республики?

Сергей Хоменко:
Члены Совета Республики под руководством Натальи Ивановны Кочановой оказывают действенную помощь в решении любых проблем, без разницы, чего они касаются. Жилищно-коммунальное, медицинское обеспечение, учебы, военного отдела. Уровень Совета Республики – это высочайшая ответственность, это высочайшее доверие. Поэтому дисциплина, ответственность, забота о людях и самосовершенствование.

Виолетта Шаблинская:
Но наверняка ведь в вашей трудовой деятельности были интересные случаи. Поделитесь ими, расскажите что-нибудь.

Сергей Хоменко:
Интересных случаев было много. И, наверное, в основе этих интересных случаев, опять же, забота о людях. Мне было очень приятно, когда в Палате представителей подошел молодой человек и сказал: вы меня помните? Говорю: а какой год? Он говорит, 1999-й, 2000-й, почти 25 лет. Вы помните, как мы работали над подготовкой решения и его оформлением командира бригады, когда вы были начальником штаба бригады подполковника? А сейчас этот человек один из ведущих специалистов, который обеспечивает деятельность Палаты представителей. Вот это, наверное, самый лучший показатель, ведь во всех структурах, о которых вы говорите, главное, конечно же, воспитать, с одной стороны, специалиста, но с другой стороны, главное – воспитать человека, настоящего, порядочного патриота.

Какая основная задача стоит перед Беларусью и ее народом в Год качества?

«Государство для человека». Сергей Хоменко о целях устойчивого развития и работе Совета Республики-11

Виолетта Шаблинская:
Сергей Николаевич, завершая нашу беседу, хочется спросить, что для вас знак качества в работе, учитывая, что сейчас Год качества?

Сергей Хоменко:
Каждый должен понимать, что в объеме страны все зависит от работы на поле, на станке, в хозяйстве, учителя в классе, члена Совета Республики на своем рабочем месте. Наверное, все эти люди делают одно важное дело. Мы много поговорили о тех достижениях, которые есть в нашей стране. Так вот, наиболее важным является в сегодняшнем неспокойном мире сохранить, даже скажу так, сберечь то, что есть у нас на сегодняшний день. И, конечно же, чтобы это получило развитие.

Виолетта Шаблинская:
Сергей Николаевич, я благодарю вас за встречу и за содержательную беседу.

Сергей Хоменко:
Взаимно благодарен вам за то время, которое уделено. И, пользуясь случаем, конечно же, хочу поздравить всех граждан Республики Беларусь с наступающим великим нашим праздником – Днем народного единства. Пожелать от имени членов Совета Республики всего самого наилучшего – здоровья, мирного неба и реализации всех планов.

# Совет Республики Национального Собрания Беларуси # Сергей Хоменко # Международная политика # Год качества

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