«Государство для человека». Сергей Хоменко о целях устойчивого развития и работе Совета Республики

В гостях программы «Сенат» заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Хоменко.

Цели устойчивого развития – основные направления деятельности Виолетта Шаблинская, СТВ:

Сергей Николаевич, совсем недавно состоялся Совет по устойчивому развитию. Вы являетесь национальным координатором по достижению целей устойчивого развития. Скажите, что это за цели и почему мы их должны достигать? Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Первое, это ответственность. Высочайшая ответственность в представлении тех достижений, которые имеет на сегодняшний день Республика Беларусь перед мировым сообществом. Говоря о целях устойчивого развития, в 2015 году в Организации Объединенных Наций, государствами, представленными в этой организации, была принята программа по устойчивому развитию, которая в конечном итоге должна окончить свое существование в 2030 году. И вот мое понимание этих целей – это поделиться с мировым сообществом теми достижениями, которые имеет белорусское общество на сегодняшний день. В первую очередь это мирное сосуществование, единство тех народов, которые живут в дружбе, понимании, в единении на территории нашей страны. Второе – это политика, которая распространяется на все сферы жизнедеятельности. Ведь Республика Беларусь, несмотря и на небольшую площадь, и небольшое народонаселение, обладает серьезным имиджем в мировом сообществе, о котором открыто говорят те люди, которые действительно относятся к прогрессивной части населения нашей планеты Земля. Мы можем рассказать, как правильно идти по этому пути к достижению целей устойчивого развития под руководством нашего правительства и, конечно же, главы государства, который, принимая решения во всех аспектах жизни, ни разу не ошибся в направлении сосредоточения на основных усилиях. Цели устойчивого развития без мирного сосуществования, без отсутствия войн и конфликтов быть не может. Когда есть война, тогда есть нищета. Когда есть война и конфликт, тогда есть голод. Поэтому та миролюбивая политика, которую проводит наше государство, не единожды показав это на практике, тому, наверное, наилучший пример. Изменились ли цели устойчивого развития?

Виолетта Шаблинская:

В мире сейчас очень неспокойная ситуация. И изменились ли в странах цели устойчивого развития? Может быть, вообще многие от этого отказались? Сергей Хоменко:

Те денежные средства, которые тратятся отдельными государствами, наименование которых вы все знаете, на военные расходы, при этом стенания о том, что в отдельных государствах Юга, Азии присутствуют такие явления, как нищета и голод. А почему эти денежные средства не применены именно там? Для оказания помощи и содействия по добыче воды, по поставкам продовольствия, по оказанию медицинской помощи, развитию системы образования. Наверное, ответ на этот вопрос будет и логическим завершением. Какие страны действительно стремятся к целям устойчивого развития? Ведь цель устойчивого развития в конечном итоге – это позиция, когда государство для человека. В нашей стране это реализовано в полном объеме. Виолетта Шаблинская:

Хочется сказать, что Беларусь занимает 30 место по достижению целей устойчивого развития. Сергей Хоменко:

Вы знаете, это показывает, что хорошая сталь куется при высоких температурах. Нам создали высокую температуру, а мы в этих условиях выдержали, как сталь, и стали еще лучше. «Готовы помочь всем». О международной деятельности Совета Республики

Виолетта Шаблинская:

Международная деятельность в работе Совета Республики – одно из важных направлений. Вы недавно были в Азербайджане, наблюдали за выборами. Что вы можете сказать об организации в целом? Сергей Хоменко:

Почетная миссия быть наблюдателем в другом государстве, о том, как соблюдаются конституционные права, как выполняется принцип доступности, организованности, соблюдения общественного порядка во время проведения выборов. Люди шли на выборы с детьми, с внуками, и можно создать любую ситуацию, но вот глаза детей, они выражают настроение и родителей, и дедушек с бабушками, и вообще атмосферу, которая царит в обществе. А в глазах этих детей была радость, светилось будущее. Вы знаете, вот опять же отношение к Беларуси. Ведь я был просто искренне рад тем словам, которые были сказаны простыми людьми, которые были на избирательных участках, увидев у нас знаки на лацкане Республики Беларусь: а вы действительно из Беларуси? Задан был вопрос. Да, действительно. А вы из Минска? Да, из Минска. Спасибо вам! А знаете, за что спасибо? За то, что сына, больного тяжелым онкологическим заболеванием, в нашем республиканском центре онкологии в 13 лет вылечили. Сейчас сыну 29 лет. И вот человек, который в серьезном, в почтенном возрасте помнит об этом и высочайше оценивает ту деятельность, которую проводят наши врачи. Мы сами достигаем максимально комфортных условий для жизни в нашей стране и готовы помочь всем, кто к нам с этой помощью обращается. «Уровень Совета Республики – это высочайшая ответственность»

Виолетта Шаблинская:

Сергей Николаевич, вы имеете большой опыт руководителя в различных сферах. Крайняя должность, на которой вы работали, это министр юстиции. Скажите, как вам это помогает, такой вот богатый опыт в работе Совета Республики? Сергей Хоменко:

Члены Совета Республики под руководством Натальи Ивановны Кочановой оказывают действенную помощь в решении любых проблем, без разницы, чего они касаются. Жилищно-коммунальное, медицинское обеспечение, учебы, военного отдела. Уровень Совета Республики – это высочайшая ответственность, это высочайшее доверие. Поэтому дисциплина, ответственность, забота о людях и самосовершенствование. Виолетта Шаблинская:

Но наверняка ведь в вашей трудовой деятельности были интересные случаи. Поделитесь ими, расскажите что-нибудь. Сергей Хоменко:

Интересных случаев было много. И, наверное, в основе этих интересных случаев, опять же, забота о людях. Мне было очень приятно, когда в Палате представителей подошел молодой человек и сказал: вы меня помните? Говорю: а какой год? Он говорит, 1999-й, 2000-й, почти 25 лет. Вы помните, как мы работали над подготовкой решения и его оформлением командира бригады, когда вы были начальником штаба бригады подполковника? А сейчас этот человек один из ведущих специалистов, который обеспечивает деятельность Палаты представителей. Вот это, наверное, самый лучший показатель, ведь во всех структурах, о которых вы говорите, главное, конечно же, воспитать, с одной стороны, специалиста, но с другой стороны, главное – воспитать человека, настоящего, порядочного патриота. Какая основная задача стоит перед Беларусью и ее народом в Год качества?