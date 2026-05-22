В Бресте спасатели приняли экстренные роды прямо в машине

История, которая вполне может стать сценарием для фильма. В Бресте спасатели приняли экстренные роды. Те, чья профессия – помогать, оказались в центре событий, не имеющих ничего общего с рядовыми выездами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь понадобилось все: профессиональное самообладание, азы первой медицинской помощи и, конечно, психологическая устойчивость. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. На свет появился мальчик. Кто знает, возможно, в будущем он тоже станет спасателем. Подробности дня, который невозможно забыть, собрала Кристина Протосовицкая.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Оживленный перекресток в Бресте. Он соединяет северные микрорайоны города с центральной частью, где и находится роддом. На часах было примерно 15:15. Муж сорвался с работы, чтобы сопроводить жену. Решили добираться самостоятельно. Ребенок уже третий. И мама была уверена: у нее еще есть время. Но все пошло иначе. Прогулка с 4-летним средним сыном обернулась для брестчанки Вероники Шубович экстренной поездкой в родительный дом. Уже в машине, за рулем которой была сама, она осознала: рожаем здесь и сейчас. Даже для опытной мамы такой сценарий – шок. Не говоря о муже. Эмоции до сих пор накрывают – не может сдержать слез.

Вероника Шубович, жительница Бреста:

Неожиданно, я ехала уже в роддом, но не думала, что уже буду рожать. Мужу говорила: может, к ночи рожу. Едем, схватки нарастают. Я его зову, я и звать не могла, потому что потуги уже начались. Он меня не слышит, потому что зовет на помощь, он боится, он очень растерялся. В плотном потоке машин на призыв остановились спасатели из Малориты. По стечению обстоятельств они оказались рядом. Возвращались после областных соревнований – многоборья пожарных. Там отрабатывают ситуации, максимально приближенные к реальным: помощь при ДТП, поиск людей под завалами, ликвидация ЧС. Но самое главное испытание в этот момент подкинула сама жизнь.

Денис Пантыкин, первый заместитель начальника Малоритского РОЧС:

Подбежав к машине, я увидел женщину на переднем сиденье, которая сообщила нам, что родит буквально с минуты на минуту. Я дал команду своим подчиненным. Было принято решение перевести спинку сиденья в более горизонтальное положение для создания максимально удобного положения роженицы.

Денис Головей, старший инструктор-спасатель Малоритского РОЧС:

Она сказала: со мной все хорошо. В эту же секунду она и родила. Успешно родила. Появился на свет мальчик. Ребенок был передан бригаде скорой помощи.