Житель Гожи у себя на участке создал уменьшенную копию Эйфелевой башни

Достопримечательность с французским колоритом. В агрогородке под Гродно появилась Эйфелева башня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Достопримечательность с французским колоритом. В агрогородке под Гродно появилась Эйфелева башня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Житель Гожи создал уменьшенную копию знаменитого монумента у себя на участке. Высота сооружения чуть больше 10 метров. Верхушку видно издалека, поэтому во двор к Анатолию Ситкевичу зачастили туристы.
Конструкция весит почти 2 тонны. Мастер работал над ней на протяжении полугода. Трудился, когда было вдохновение. Для создания башни потребовалось более 2 тысяч металлических деталей, 40 килограммов грунтовки и 60 кило краски. При этом работы еще не завершены, в скором времени на сооружении появится подсветка.
Анатолий Ситкевич:
Просил умного человека посчитать, сделать чертежи. Ну и процесс пошел. Встал я утром в 4 часа. В 8 часов верхняя часть уже имела форму и я уже представлял, что будет дальше. Сложность в том, что геометрия самой башни неровная И соблюсти все грани – самое сложное. Все можно сделать, если человек захочет.
Анатолий уверен, что нет ничего невозможного. Главное – желание. На участке много его творческих работ. В планах соорудить еще одну башню – Пизанскую. Ее мастер тоже сделает из металла.