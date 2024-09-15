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Житель Гожи у себя на участке создал уменьшенную копию Эйфелевой башни

15 сентября 2024 13:22
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Достопримечательность с французским колоритом. В агрогородке под Гродно появилась Эйфелева башня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Житель Гожи у себя на участке создал уменьшенную копию Эйфелевой башни-2

Житель Гожи создал уменьшенную копию знаменитого монумента у себя на участке. Высота сооружения чуть больше 10 метров. Верхушку видно издалека, поэтому во двор к Анатолию Ситкевичу зачастили туристы.

Конструкция весит почти 2 тонны. Мастер работал над ней на протяжении полугода. Трудился, когда было вдохновение. Для создания башни потребовалось более 2 тысяч металлических деталей, 40 килограммов грунтовки и 60 кило краски. При этом работы еще не завершены, в скором времени на сооружении появится подсветка.

Житель Гожи у себя на участке создал уменьшенную копию Эйфелевой башни-4

Анатолий Ситкевич:
Просил умного человека посчитать, сделать чертежи. Ну и процесс пошел. Встал я утром в 4 часа. В 8 часов верхняя часть уже имела форму и я уже представлял, что будет дальше. Сложность в том, что геометрия самой башни неровная И соблюсти все грани – самое сложное. Все можно сделать, если человек захочет.

Анатолий уверен, что нет ничего невозможного. Главное – желание. На участке много его творческих работ. В планах соорудить еще одну башню – Пизанскую. Ее мастер тоже сделает из металла.

# Достопримечательности

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