Житель Гожи у себя на участке создал уменьшенную копию Эйфелевой башни

Достопримечательность с французским колоритом. В агрогородке под Гродно появилась Эйфелева башня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Житель Гожи создал уменьшенную копию знаменитого монумента у себя на участке. Высота сооружения чуть больше 10 метров. Верхушку видно издалека, поэтому во двор к Анатолию Ситкевичу зачастили туристы.

Конструкция весит почти 2 тонны. Мастер работал над ней на протяжении полугода. Трудился, когда было вдохновение. Для создания башни потребовалось более 2 тысяч металлических деталей, 40 килограммов грунтовки и 60 кило краски. При этом работы еще не завершены, в скором времени на сооружении появится подсветка.