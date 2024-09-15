15 сентября в Беларуси отмечают День библиотек

Более 10,5 миллиона документов на 80 языках мира, рукописные книги и уникальные базы данных – кладезь ценнейшей информации удалось собрать Национальной библиотеке Беларуси за 102 года существования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, в день основания главного информационного, научно-исследовательского и социокультурного центра страны, в Беларуси отмечается День библиотек. В нашей стране насчитывается около 7 тысяч книжных хранилищ. Для удобства читателей стараются идти в ногу со временем: ко многим ресурсам есть онлайн-доступ, работать с материалами можно удаленно через базы данных или виртуальный читальный зал. Такие инновации внедряют не только в Минске, но и в регионах. Например, Ивацевичская библиотека стала первой в стране, которая получила доступ к электронному хранилищу Национальной библиотеки Беларуси. Вскоре такая возможность появится у всех областных книгохранилищ.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Это более 130 тысяч оцифрованных документов, которые вы можете использовать. Всего мы оцифровали около 700 тысяч документов. Ну и мы накануне, уже приняты все решения, старта вообще такого очень амбициозного проекта, как создание национальной электронной библиотеки, когда в облако будут залиты сотни тысяч – может быть, со временем, когда будет идти масштабирование, будем говорить о миллионах – документов, которые наш пользователь получит практически из любой точки Беларуси. Национальная библиотека Беларуси – одна из крупнейших на постсоветском пространстве. Ежегодно ее посещают сотни тысяч читателей, в том числе из-за рубежа. Специалистов библиотечного дела в Беларуси готовят в университете культуры и искусств. В этом году из стен вуза выпустили 49 специалистов.