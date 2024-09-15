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49-летнего иностранца, работавшего наркокурьером, задержали в Минском районе

15 сентября 2024 13:08
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Иностранца, работавшего наркокурьером, задержали в Минском районе. В операции задействовали ОМОН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

49-летнего иностранца, работавшего наркокурьером, задержали в Минском районе-2

Целый месяц 49-летний злоумышленник занимался фасовкой и распространением опасного психотропного вещества. 

49-летнего иностранца, работавшего наркокурьером, задержали в Минском районе-4

Денис Аскальдович, заместитель начальника УНиПТЛ УВД Миноблисполкома:
Оперативниками установлено, фигурант около месяца оказывал содействие наркомаркету. Приезжал в Беларуси, забирал крупные партии товара, фасовал в съемной квартире в Минской районе и раскладывал по тайникам на территории Минска и области. При себе по месту жительства и в тайниках задержанный хранил более 1,5 килограмма особо опасного психотропного вещества.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Злоумышленнику может грозить до 15 лет лишения свободы.

# Милиция Беларуси

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