49-летнего иностранца, работавшего наркокурьером, задержали в Минском районе

Иностранца, работавшего наркокурьером, задержали в Минском районе. В операции задействовали ОМОН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Аскальдович, заместитель начальника УНиПТЛ УВД Миноблисполкома:

Оперативниками установлено, фигурант около месяца оказывал содействие наркомаркету. Приезжал в Беларуси, забирал крупные партии товара, фасовал в съемной квартире в Минской районе и раскладывал по тайникам на территории Минска и области. При себе по месту жительства и в тайниках задержанный хранил более 1,5 килограмма особо опасного психотропного вещества.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Злоумышленнику может грозить до 15 лет лишения свободы.