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Государство частично компенсирует затраты собственников по электроснабжению домов

22 ноября 2019 15:16
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Новости Беларуси. Государство частично компенсирует затраты жильцов по электроснабжению собственных домов. Ориентировочные затраты на выполнение работ каждого собственника около 5000 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прогнозируется, что в 2020 году перейдут на электричество для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи около 500 домов. В течение трех лет – почти тысяча. Расходы местных бюджетов с учетом возмещения затрат оцениваются в 500 тысяч рублей. Государственную поддержку собственникам жилья окажут в размере 20 % от стоимости работ, но не более 40 базовых величин. Решения будут принимать районные, городские исполнительные комитеты, местные администрации районов Минска. Проект соответствующего указа Президента вынесен на общественное обсуждение на правовом форуме.

Больше новостей экономики за 22 ноября здесь.

# Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # общество # Наталья Надольская

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