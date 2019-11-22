Государство частично компенсирует затраты собственников по электроснабжению домов

Новости Беларуси. Государство частично компенсирует затраты жильцов по электроснабжению собственных домов. Ориентировочные затраты на выполнение работ каждого собственника около 5000 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прогнозируется, что в 2020 году перейдут на электричество для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи около 500 домов. В течение трех лет – почти тысяча. Расходы местных бюджетов с учетом возмещения затрат оцениваются в 500 тысяч рублей. Государственную поддержку собственникам жилья окажут в размере 20 % от стоимости работ, но не более 40 базовых величин. Решения будут принимать районные, городские исполнительные комитеты, местные администрации районов Минска. Проект соответствующего указа Президента вынесен на общественное обсуждение на правовом форуме.
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