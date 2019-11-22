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Как грамотно оказать первую помощь? Минздрав и Общество Красного Креста провели обучение в Академии управления

22 ноября 2019 11:19
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Новости Беларуси. Как принять роды, сделать перевязку или провести сердечно-легочную реанимацию? В институте госслужбы Академии управления 22 ноября устроили настоящую проверку знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как грамотно оказать первую помощь? Минздрав и Общество Красного Креста провели обучение в Академии управления-1

Как грамотно оказать первую помощь? Минздрав и Общество Красного Креста провели обучение в Академии управления-3

Дмитрий Полховский, заместитель председателя Пинского райисполкома:
Сегодня, благодаря этому занятию (я сам сейчас попробовал), немножко понял, как поступать. То есть уже какой-то паники может и не быть. Действительно, в дальнейшем будущем могу спасти жизнь.

Большинство присутствующих в аудитории уже состоялись как руководители, а в качестве наставника – министр здравоохранения. Специалисты показали, как правильно оказать первую помощь подручными средствами.

Как грамотно оказать первую помощь? Минздрав и Общество Красного Креста провели обучение в Академии управления-6

После мастер-класса слушатели Академии управления приступили к отработке теории на практике. Привести в чувство специальный тренажер-манекен и принять правильное решение смогли далеко не все.

Акцию организовал Минздрав совместно с Красным Крестом. Именно на счету этой организации 28 центров по обучению первой помощи. В них работают свыше 125 инструкторов. Каждый год они могут научить таким важным действиям до 20 тысяч человек.

Как грамотно оказать первую помощь? Минздрав и Общество Красного Креста провели обучение в Академии управления-9

Как грамотно оказать первую помощь? Минздрав и Общество Красного Креста провели обучение в Академии управления-11

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Демографическая безопасность и жизнь каждого человека – это не просто забота Минздрава, это забота каждого – чужой беды не бывает.

Очень показательно, что мы сейчас собрались в Академии управления, где проходят обучение управленцы, руководящие кадры. Мы показали, что Министерство здравоохранения, Общество Красного Креста, система госуправления должны вместе решать задачу информирования населения и борьбы за каждую жизнь.

Как грамотно оказать первую помощь? Минздрав и Общество Красного Креста провели обучение в Академии управления-14

Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:
Обучение происходит по разработанным стандартным программам. Базовый курс составляет 16 часов, для специалистов – 32 часа.

И есть специальные курсы для молодых мам, потому что молодая мама может столкнуться с любой ситуацией, оставшись один на один с маленьким ребенком.

Добавим, что узнать, как помочь себе или ближнему в экстренной ситуации, можно в мобильном приложении «Помощь рядом». Это совместный проект Красного Креста и МЧС.

Как грамотно оказать первую помощь? Минздрав и Общество Красного Креста провели обучение в Академии управления-17

Как грамотно оказать первую помощь? Минздрав и Общество Красного Креста провели обучение в Академии управления-19

Как грамотно оказать первую помощь? Минздрав и Общество Красного Креста провели обучение в Академии управления-21

# Медицина # общество # Владимир Караник # Ольга Мычко # Дмитрий Полховский # Фотофакт

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