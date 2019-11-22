«Насморк проходит за вечер»: какие комнатные растения укрепляют здоровье?

Комнатные растения не только создают уют в доме, но и отлично очищают воздух в квартире. Какие зеленые красавцы справляются с этой задачей лучше всего?

Марина Бондарович – цветовод-энтузиаст. Сегодня ее квартиру украшают больше 40 растений. Первые вазоны женщина приобрела еще 5 лет назад. Марина заметила: с появлением зелени микроклимат в доме улучшился.

Марина Бондарович:

Мы стали гораздо реже болеть. Мало того, мальчишка, конечно, в это не верил. Он у меня военный сейчас. Потом, когда стал приходить домой на побывку, в отпуск, он, действительно, заметил, что насморк проходит за вечер.

В том, что самочувствие людей с появлением растений в доме становится лучше, нет ничего удивительного. Зеленые красавцы не только участвуют в выработке кислорода, но и успешно борются с сухостью воздуха, болезнетворными микроорганизмами и вредными химическими веществами. К примеру, такое растение как хлорофитум активно поглощает канцерогенный формальдегид и хлорвинил, удаляет выхлопные газы. Если вы живете на первом или втором этаже, хлорофитум будет для вас незаменимым помощником!

Анна Бобровик, менеджер по продаже растений:

Хлорофитум – абсолютно неприхотливое растение. Оно переносит сухой воздух, задымленные помещения, дым. Его можно ставить как в светлое место в комнате, так и в темное. Залить его опасно – розеточка загнивает, и растение погибает. Поэтому хлорофитум нужно поливать не сильно часто.

Не хуже хлорофитума с вредными химическими примесями воздуха справляется драцена. Также она отлично поглощает угарный газ, поэтому просто незаменима на кухне и в комнате с камином. Но это растение не любит, когда его перемещают с места на место.

Анна Бобровик:

Драцена поливается умеренно – где-то по половине просыхания земляного кома. В помещениях их можно опрыскивать, но нужно делать это очень осторожно. Потому что если опрыскивать обильно, в розетку стекает водичка, и растение может прогнить сверху.

Если вы хотите, чтобы воздух в вашей квартире всегда был свежим, заведите себе сансевиерию, больше известную в народе как «тещин язык» или «щучий хвост». За один час это растение выделяет столько же кислорода, как и среднее дерево. Но не увлекайтесь! Ночью сансевиерия также выделяет и немало углекислого газа, что может вызвать головную боль по утрам. Анна Бобровик:

Это суккулентное растение, которое поливается, в среднем, 1 раз в месяц. Его не нужно опрыскивать. Его нужно периодически протирать.

Если вы живете рядом с автострадой или промышленным предприятием, выращивайте дома хамедорею и фикус. Они отлично поглощают вредные промышленные и выхлопные газы.

Анна Бобровик:

Фикус Бенджамина любит влажный воздух, любит частый полив. Но есть с ним небольшие нюансы: они очень капризны к сквознякам и резким перепадам температуры. Хамедорея любит влажный воздух, нужен достаточно частый полив. За счет этого еще и повышается влажность воздуха в помещении.