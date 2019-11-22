Прямой эфир

«Насморк проходит за вечер»: какие комнатные растения укрепляют здоровье?

22 ноября 2019 10:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Комнатные растения не только создают уют в доме, но и отлично очищают воздух в квартире. Какие зеленые красавцы справляются с этой задачей лучше всего?

«Насморк проходит за вечер»: какие комнатные растения укрепляют здоровье?-1

Марина Бондарович – цветовод-энтузиаст. Сегодня ее квартиру украшают больше 40 растений. Первые вазоны женщина приобрела еще 5 лет назад. Марина заметила: с появлением зелени микроклимат в доме улучшился.

«Насморк проходит за вечер»: какие комнатные растения укрепляют здоровье?-4

Марина Бондарович:
Мы стали гораздо реже болеть. Мало того, мальчишка, конечно, в это не верил. Он у меня военный сейчас. Потом, когда стал приходить домой на побывку, в отпуск, он, действительно, заметил, что насморк проходит за вечер.

«Насморк проходит за вечер»: какие комнатные растения укрепляют здоровье?-7

В том, что самочувствие людей с появлением растений в доме становится лучше, нет ничего удивительного. Зеленые красавцы не только участвуют в выработке кислорода, но и успешно борются с сухостью воздуха, болезнетворными микроорганизмами и вредными химическими веществами. К примеру, такое растение как хлорофитум активно поглощает канцерогенный формальдегид и хлорвинил, удаляет выхлопные газы. Если вы живете на первом или втором этаже, хлорофитум будет для вас незаменимым помощником!

«Насморк проходит за вечер»: какие комнатные растения укрепляют здоровье?-10

«Насморк проходит за вечер»: какие комнатные растения укрепляют здоровье?-12

Анна Бобровик, менеджер по продаже растений:
Хлорофитум – абсолютно неприхотливое растение. Оно переносит сухой воздух, задымленные помещения, дым. Его можно ставить как в светлое место в комнате, так и в темное. Залить его опасно – розеточка загнивает, и растение погибает. Поэтому хлорофитум нужно поливать не сильно часто.

«Насморк проходит за вечер»: какие комнатные растения укрепляют здоровье?-15

«Насморк проходит за вечер»: какие комнатные растения укрепляют здоровье?-17

Не хуже хлорофитума с вредными химическими примесями воздуха справляется драцена. Также она отлично поглощает угарный газ, поэтому просто незаменима на кухне и в комнате с камином. Но это растение не любит, когда его перемещают с места на место.

«Насморк проходит за вечер»: какие комнатные растения укрепляют здоровье?-20

Анна Бобровик:
Драцена поливается умеренно – где-то по половине просыхания земляного кома. В помещениях их можно опрыскивать, но нужно делать это очень осторожно. Потому что если опрыскивать обильно, в розетку стекает водичка, и растение может прогнить сверху.

«Насморк проходит за вечер»: какие комнатные растения укрепляют здоровье?-23

Если вы хотите, чтобы воздух в вашей квартире всегда был свежим, заведите себе сансевиерию, больше известную в народе как «тещин язык» или «щучий хвост». За один час это растение выделяет столько же кислорода, как и среднее дерево. Но не увлекайтесь! Ночью сансевиерия также выделяет и немало углекислого газа, что может вызвать головную боль по утрам.

Анна Бобровик:
Это суккулентное растение, которое поливается, в среднем, 1 раз в месяц. Его не нужно опрыскивать. Его нужно периодически протирать.

«Насморк проходит за вечер»: какие комнатные растения укрепляют здоровье?-26

Если вы живете рядом с автострадой или промышленным предприятием, выращивайте дома хамедорею и фикус. Они отлично поглощают вредные промышленные и выхлопные газы.

«Насморк проходит за вечер»: какие комнатные растения укрепляют здоровье?-29

Анна Бобровик:
Фикус Бенджамина любит влажный воздух, любит частый полив. Но есть с ним небольшие нюансы: они очень капризны к сквознякам и резким перепадам температуры. Хамедорея любит влажный воздух, нужен достаточно частый полив. За счет этого еще и повышается влажность воздуха в помещении.

«Насморк проходит за вечер»: какие комнатные растения укрепляют здоровье?-32

Чтобы в квартире дышалось хорошо, необязательно заставлять дом десятками вазонов. Порой на помещение достаточно двух-трех горшков с перечисленными растениями, и воздух постоянно будет очищен.

«Насморк проходит за вечер»: какие комнатные растения укрепляют здоровье?-35

# Растения и цветы # общество # Марина Бондарович # Анна Бобровик

Другие новости рубрики

Все новости
«За 4 года я организовал около 40 уборок» Как соцсети помогают делать город чище?
22 ноября 2019 09:46

«За 4 года я организовал около 40 уборок» Как соцсети помогают делать город чище?

«Буратино, оказывается, сделан из полена, а я думал, его купили». Фильмы для незрячих появились на YouTube-канале «Беларусьфильма»
22 ноября 2019 09:38

«Буратино, оказывается, сделан из полена, а я думал, его купили». Фильмы для незрячих появились на YouTube-канале «Беларусьфильма»

Где в Беларуси ловили пираний? Называем 4 водоёма
22 ноября 2019 09:12

Где в Беларуси ловили пираний? Называем 4 водоёма