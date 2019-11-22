Знания, нужные каждому. Как Общество Красного Креста обучает белорусов навыкам оказания первой помощи

Сейчас в стране открыто более 25 центров, в которых работают около 130 инструкторов. Правила спасения волонтеры напомнили и управленцам. В институте госслужбы чиновников учили, как принимать роды, реанимировать и приводить в чувства.

Новости Беларуси. Экстремальный мастер-класс. 20 тысяч белорусов ежегодно обучаются навыкам оказания первой помощи. Работу по всей стране координируют волонтеры Белорусского Общества Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из новых направлений работы Красного Креста – проект «Няня вместо мамы», в котором добровольцы ухаживают за сиротами в больницах, а также интегрированная помощь нуждающимся.

Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:

Интегрированная помощь как подход предполагает объединение усилий профессиональных работников, медицинских сестер, социальных работников с системами труда во взаимодействии со службами сестер милосердия предоставлять услуги тем лицам, которым, как мы говорим, уже хуже некуда. Как правило, это люди, которые проживают в сельской местности, в отдаленных местах, это одинокие люди.

И второй компонент, который мы хотели бы реализовать – обучать ближайшее окружение навыкам ухода за тяжелыми пациентами либо пожилыми людьми.