Знания, нужные каждому. Как Общество Красного Креста обучает белорусов навыкам оказания первой помощи

Новости Беларуси. Экстремальный мастер-класс. 20 тысяч белорусов ежегодно обучаются навыкам оказания первой помощи. Работу по всей стране координируют волонтеры Белорусского Общества Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как грамотно оказать первую помощь? Минздрав и Общество Красного Креста провели обучение в Академии управления
Сейчас в стране открыто более 25 центров, в которых работают около 130 инструкторов. Правила спасения волонтеры напомнили и управленцам. В институте госслужбы чиновников учили, как принимать роды, реанимировать и приводить в чувства.
Из новых направлений работы Красного Креста – проект «Няня вместо мамы», в котором добровольцы ухаживают за сиротами в больницах, а также интегрированная помощь нуждающимся.
Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:
Интегрированная помощь как подход предполагает объединение усилий профессиональных работников, медицинских сестер, социальных работников с системами труда во взаимодействии со службами сестер милосердия предоставлять услуги тем лицам, которым, как мы говорим, уже хуже некуда. Как правило, это люди, которые проживают в сельской местности, в отдаленных местах, это одинокие люди.
И второй компонент, который мы хотели бы реализовать – обучать ближайшее окружение навыкам ухода за тяжелыми пациентами либо пожилыми людьми.
И согревающая информация. 23 ноября волонтеры Красного Креста переходят на зимний режим работы. В Гомеле пройдут экспресс-курсы по работе при экстремально низких температурах. На месте дислокации учений развернут пункт обогрева и отработают приемы оказания помощи при обморожениях.