Новости экономики за 22.11.2019

Новости Беларуси. Кто компенсирует затраты жильцов по организации электроснабжения домов? Когда белорусские электробусы начнут собирать в Великобритании? Экономический обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«БЕЛАРУСБАНК» ИЗМЕНИЛ СТАВКУ ПО КРЕДИТАМ НА ЖИЛЬЕ

«Беларусбанк» изменил ставку по кредитам на жилье. Ранее банк выдавал займы на покупку и реконструкцию жилья под ставку рефинансирования +3,6 %. С учетом снижения ставки рефинансирования до 9 % годовых фактическая ставка по кредиту снизилась. Теперь она составляет 12,9 % годовых против 13,1 % ранее. Также «Беларусбанк» изменил ставки по ряду кредитов на потребительские нужды.