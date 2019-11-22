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Новости экономики за 22.11.2019

22 ноября 2019 15:17
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Новости Беларуси. Кто компенсирует затраты жильцов по организации электроснабжения домов? Когда белорусские электробусы начнут собирать в Великобритании? Экономический обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государство частично компенсирует затраты собственников по электроснабжению домов

Сборочное производство белорусских электробусов организуют в Великобритании

Новости экономики за 22.11.2019-1

«БЕЛАРУСБАНК» ИЗМЕНИЛ СТАВКУ ПО КРЕДИТАМ НА ЖИЛЬЕ

«Беларусбанк» изменил ставку по кредитам на жилье. Ранее банк выдавал займы на покупку и реконструкцию жилья под ставку рефинансирования +3,6 %. С учетом снижения ставки рефинансирования до 9 % годовых фактическая ставка по кредиту снизилась. Теперь она составляет 12,9 % годовых против 13,1 % ранее. Также «Беларусбанк» изменил ставки по ряду кредитов на потребительские нужды.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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