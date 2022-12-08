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Гости из Беловежской пущи. 45 благородных оленей выпустят в угодья Стародорожского опытного лесхоза

08 декабря 2022 14:23
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Новости Беларуси. 45 благородных оленей из Беловежской пущи выпустят в угодья Стародорожского опытного лесхоза, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это стало возможным благодаря государственной программе «Белорусский лес». В течение года новоселы будут жить в вольере, а после того как акклиматизируются, их выпустят в естественные условия проживания.

Подробней в материале нашего корреспондента Юлии Минич.

Гости из Беловежской пущи. 45 благородных оленей выпустят в угодья Стародорожского опытного лесхоза-1

К приему новоселов все готово. В лесхозе с нетерпением ждут благородных оленей. Уже обустроен вольер периметром около полутора километров, заготовлены корма. Меню для парнокопытных полезное и разнообразное: кукуруза, овес, сенаж и сено.

Гости из Беловежской пущи. 45 благородных оленей выпустят в угодья Стародорожского опытного лесхоза-4

Дмитрий Асадчий, инженер по охотничьему хозяйству Стародорожского опытного лесхоза:
Для наших лесов это, конечно же, диковинка долгожданная. Мы их ждем с нетерпением. Каждый день за этим вольером будут закреплены работники, егеря в том числе. Они будут каждый день высыпать корма в корыта, подкладывать сено, раскладывать сенаж, смотреть за поведением оленей. Обходы будут делаться каждый день, еще по вольеру у нас будут размотаны флажки снаружи, чтобы отпугивать хищников.

Подробности в видеоматериале.

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# Дикие животные # общество # Юлия Минич # Дмитрий Асадчий # Петр Чиж # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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