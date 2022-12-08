Студенты БНТУ по собственному проекту восстановили памятник героям Великой Отечественной

Новости Беларуси. Студенты БНТУ восстановили памятник героям Великой Отечественной войны. Он находится в деревне Янушковичи Логойского района. Волонтеры провели обследование мемориала, подготовили эскизы и все лето трудились над проектом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мария Царикевич, корреспондент: Памятник воинам-партизанам и мирным гражданам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в деревне Янушковичи, восстанавливали студенты БНТУ. Это их проект, эскизное решение и работа.

Волонтерский отряд «Лучи памяти» при БНТУ действует не один десяток лет. Меняется поколения, но остается главная цель – шефство над мемориальными комплексами. География широкая. И при этом каждый памятник под зорким взглядом студентов.

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