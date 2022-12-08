Прямой эфир

Студенты БНТУ по собственному проекту восстановили памятник героям Великой Отечественной

08 декабря 2022 14:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Студенты БНТУ восстановили памятник героям Великой Отечественной войны. Он находится в деревне Янушковичи Логойского района. Волонтеры провели обследование мемориала, подготовили эскизы и все лето трудились над проектом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

О новом историческом объекте в сюжете Марии Царикевич.

Студенты БНТУ по собственному проекту восстановили памятник героям Великой Отечественной-1

Мария Царикевич, корреспондент:
Памятник воинам-партизанам и мирным гражданам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в деревне Янушковичи, восстанавливали студенты БНТУ. Это их проект, эскизное решение и работа.

Студенты БНТУ по собственному проекту восстановили памятник героям Великой Отечественной-4

Волонтерский отряд «Лучи памяти» при БНТУ действует не один десяток лет. Меняется поколения, но остается главная цель – шефство над мемориальными комплексами. География широкая. И при этом каждый памятник под зорким взглядом студентов.

Подробнее в видеоматериале.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Великая Отечественная война # общество # Мария Царикевич # Сергей Харитончик # Вадим Ранеткин # Кирилл Каплюк # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Митрополит Вениамин: «Важно участие священнослужителей в родительских собраниях»
08 декабря 2022 13:56

Митрополит Вениамин: «Важно участие священнослужителей в родительских собраниях»

Министр транспорта: «По республике мы в этом году сделали 800 км дорог»
08 декабря 2022 13:56

Министр транспорта: «По республике мы в этом году сделали 800 км дорог»

В Старых Дорогах установили новогоднюю ель
08 декабря 2022 13:38

В Старых Дорогах установили новогоднюю ель