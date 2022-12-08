Министр транспорта: «По республике мы в этом году сделали 800 км дорог»

Новости Беларуси. Меньше шума, загазованности и трафика в жилых кварталах. Долгожданную объездную дорогу рядом с городским поселком Мир открыли 8 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если раньше все сельхозмашины и фуры проезжали по единственному существовавшему маршруту, по центральной улице поселка рядом с Мирским замком, то новая дорога позволит пустить транзитный транспорт в обход. Проблему подняли сами жители поселка и обратились к чиновникам. В итоге строительство было внесено в государственную программу «Дороги Беларуси». По проекту на возведение полотна в 4,5 километра и всей инфраструктуры отводился почти год, но строители справились на три месяца раньше.

Александра Дрик, жительница городского поселка Мир:

На самом деле была нужна, потому что достаточно много фур и всякого грузового транспорта, особенно осенью, когда везут на бураки те же, когда везут все посевы. Очень много и фур, и крупногабаритных машин проезжало по самому Миру, то есть по главной улице. А сейчас все это будет спокойно.

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

Сегодня в строительстве находится дорога Р-53 Минск – направление Жодино, в этом году завершили практически обход города Могилева. Очень много внимания уделяется ремонту существующей сети, и по республике мы в этом году сделали 800 километров. Это достаточно серьезный объем. По местным же дорогам – более 1 400 километров в этом году отремонтировано.