Митрополит Вениамин: «Важно участие священнослужителей в родительских собраниях»

Новости Беларуси. Духовно-нравственное воспитание детей обсудили на районном родительском собрании. Оно прошло на базе 199-й средней школы имени Пимена Панченко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Родители, представители духовенства и администрации Фрунзенского района. Говорили о влиянии интернета на формирование личности школьника, профилактике вредных привычек и зависимостей. Отметим, в школьной образовательной программе предусмотрены специальные факультативы, на которых ребята могут больше узнать о духовной истории белорусов и получить представление о базовых моральных нормах.

Андрей Стригельский, заместитель главы администрации Фрунзенского района:

Сегодня во Фрунзенском районе Минска проводится большая работа по духовно-нравственному воспитанию. У нас есть план совместных мероприятий с церковью, который касается выступлений перед школьниками, проведений различных конкурсов, фестивалей.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Важно участие священнослужителей в родительских собраниях, чтобы там обсудить какие-то общие темы и выработать общий подход. То, что касается детей, важно им тоже ведь рассказать и напомнить, какая была семья испокон веков, белорусская, как строились взаимоотношения. Причем взаимоотношения евангельских принципов доброты, взаимоуважения, помощи, поддержки.