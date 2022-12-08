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Митрополит Вениамин: «Важно участие священнослужителей в родительских собраниях»

08 декабря 2022 13:56
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Новости Беларуси. Духовно-нравственное воспитание детей обсудили на районном родительском собрании. Оно прошло на базе 199-й средней школы имени Пимена Панченко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Митрополит Вениамин: «Важно участие священнослужителей в родительских собраниях»-1

Родители, представители духовенства и администрации Фрунзенского района. Говорили о влиянии интернета на формирование личности школьника, профилактике вредных привычек и зависимостей. Отметим, в школьной образовательной программе предусмотрены специальные факультативы, на которых ребята могут больше узнать о духовной истории белорусов и получить представление о базовых моральных нормах.

Митрополит Вениамин: «Важно участие священнослужителей в родительских собраниях»-4

Андрей Стригельский, заместитель главы администрации Фрунзенского района:
Сегодня во Фрунзенском районе Минска проводится большая работа по духовно-нравственному воспитанию. У нас есть план совместных мероприятий с церковью, который касается выступлений перед школьниками, проведений различных конкурсов, фестивалей.

Митрополит Вениамин: «Важно участие священнослужителей в родительских собраниях»-7

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Важно участие священнослужителей в родительских собраниях, чтобы там обсудить какие-то общие темы и выработать общий подход. То, что касается детей, важно им тоже ведь рассказать и напомнить, какая была семья испокон веков, белорусская, как строились взаимоотношения. Причем взаимоотношения евангельских принципов доброты, взаимоуважения, помощи, поддержки.

Митрополит Вениамин: «Важно участие священнослужителей в родительских собраниях»-10

В фойе для участников встречи подготовили рождественские мастер-классы по изготовлению елочных игрушек из фетра и украшению рождественских пряников. Работала выставка творческих работ детей с особенностями развития.

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Андрей Стригельский # Митрополит Вениамин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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