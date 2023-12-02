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Достойная зарплата и портфель заказов. Как убыточное предприятие в Белоозёрске вытащили из кризиса?

02 декабря 2023 11:28
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Как всего за четыре года убыточное производство может стать не просто успешным. Белоозерский энергомеханический завод – пример белорусского экономического чуда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Достойная зарплата и портфель заказов. Как убыточное предприятие в Белоозёрске вытащили из кризиса?-1

Отличные условия труда, достойная зарплата и полный портфель заказов – все это стало возможным благодаря своевременно принятым мерам по преодолению кризиса на градообразующем предприятии. Крайне сложную финансово-экономическую ситуацию коллективу удалось преодолеть – а теперь выйти и на траекторию роста – благодаря совместной работе Министерства энергетики, местных властей и профсоюзов.

Достойная зарплата и портфель заказов. Как убыточное предприятие в Белоозёрске вытащили из кризиса?-4

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы тогда определились, что надо сделать, и каждый из тех, кто здесь работал, определился: он идет работать или нет, идет на переобучение или не идет. Вот это было очень важно. Мы сначала эту работу провели, спокойную работу непосредственно с людьми, с трудовым коллективом.

Достойная зарплата и портфель заказов. Как убыточное предприятие в Белоозёрске вытащили из кризиса?-7

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
География оказания услуг и поставки той продукции, которая производится Белоозерскэнергоремонтом, осуществляется и в Гродненской области, Гомельской, Минской, Витебской, Могилевской. И с каждым годом они набирают соответствующие темпы. Самое главное, тот персонал, который задействован здесь, имеет равномерный в течение всего года график загрузки.

Достойная зарплата и портфель заказов. Как убыточное предприятие в Белоозёрске вытащили из кризиса?-10

На предприятии проведено серьезное техническое перевооружение. Теперь там занимаются не только ремонтом, но и наладили выпуск уникального оборудования. Численность работников превышает 550 человек, а их средняя зарплата – более 2 200 рублей в месяц. Дополнительные социальные гарантии коллективу готовы предоставить и профсоюзы.

# Предприятия Беларуси # общество # Фотофакт

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