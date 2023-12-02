Государственный комитет по науке и технологиям отметил 30-летие со дня образования

Становление национальной инновационной системы в Беларуси тесно связано с деятельностью Государственного комитета по науке и технологиям. 30-летие его основания накануне отметили во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГКНТ занимается формированием законодательных основ в сфере научной и инновационной деятельности, а также интеллектуальной собственности, проведением различных экспертиз, разработкой госпрограмм. Одной из приоритетных задач является развитие международного сотрудничества.

Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:

Комитет взаимодействует в разных формах порядка с 6-7 десятками стран. Формы взаимодействия очень разнообразные, но мы в большей степени пытаемся выйти на совместную проектную деятельность. Как правило, подбирается такая тематика, которая интересна обеим странам. Соответственно, с прицелом на коммерциализацию результатов проведенных исследований и разработок.