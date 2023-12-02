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Государственный комитет по науке и технологиям отметил 30-летие со дня образования

02 декабря 2023 11:09
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Становление национальной инновационной системы в Беларуси тесно связано с деятельностью Государственного комитета по науке и технологиям. 30-летие его основания накануне отметили во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государственный комитет по науке и технологиям отметил 30-летие со дня образования-1

ГКНТ занимается формированием законодательных основ в сфере научной и инновационной деятельности, а также интеллектуальной собственности, проведением различных экспертиз, разработкой госпрограмм. Одной из приоритетных задач является развитие международного сотрудничества.

Государственный комитет по науке и технологиям отметил 30-летие со дня образования-4

Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:
Комитет взаимодействует в разных формах порядка с 6-7 десятками стран. Формы взаимодействия очень разнообразные, но мы в большей степени пытаемся выйти на совместную проектную деятельность. Как правило, подбирается такая тематика, которая интересна обеим странам. Соответственно, с прицелом на коммерциализацию результатов проведенных исследований и разработок.

Государственный комитет по науке и технологиям отметил 30-летие со дня образования-7

Комитетом уже закладывается основа социально-экономического развития страны на ближайшее десятилетие, разрабатывается комплексный прогноз научно-технического прогресса Беларуси. Он определит наиболее перспективные области развития науки и технологий, а также сформирует единую платформу для разработки национальной стратегии устойчивого развития.

# Белорусская наука # общество # Сергей Шлычков # Фотофакт

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