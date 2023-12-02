Волонтёры взялись за лопаты. БРСМ поможет пожилым людям справиться со снегом

Волонтеры БРСМ взялись за лопаты, чтобы помочь в расчистке снега пожилым людям. Уборка дворовых территорий не прекращается ни на день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учащиеся школ и студенты не только откликаются на призывы о помощи, но часто и сами становятся инициаторами добрых дел. Ну а молодежные горячие линии, принимающие заявки от одиноких пожилых людей, открыты во всей стране.

Наталья Метелица:

Мне очень радостно, что они пришли, все почистили. Я выражаю большую благодарность нашим людям всем, молодым ребятам. А пенсионерам я советую не сидеть дома и молчать, а звонить, просить, и им всегда помогут. Потому что стучащемуся всегда открывают дверь.

Кристина Зданович, педагог-организатор Минского государственного энергетического колледжа:

В Партизанском районе у нас 9 колледжей, все они активно работаю, чтобы помочь, сделать Партизанский район чище, лучше, удобнее для передвижения. При секретарях БРСМ районных работают телефоны горячей линии, можно позвонить туда. Они передадут певичкам колледжей и других организаций, которые готовы оказать помощь всем нуждающимся.