В преддверии большого старта. Чуть больше суток остаётся до полёта белоруски в космос

Чуть больше суток остается до поистине исторического события. Уже завтра, 21 марта, наша соотечественница полетит в космос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белоруска Марина Василевская вместе с Олегом Новицким и астронавтом Трейси Дайсон отправятся на орбиту на борту «Союза МС-25». Сейчас участники основного экипажа находятся на Байконуре, где идут последние приготовления к старту.

Белоруски прошли тщательную подготовку. Итоговые экзамены обе девушки сдали на отлично. Марина Василевская проведет на МКС 12 суток. За это время ей предстоит выполнить научную программу, совместно разработанную академиями наук Беларуси и России, а также «Роскосмосом», которая включает семь целевых работ: пять научно-исследовательских и две образовательные. После вместе с командиром миссии Олегом Новицким она вернется на Землю.

Павел Утюпин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане: Сегодняшние события буду вписаны в историю современной Беларуси. Об этом будет записано в учебниках, будет передаваться из поколения в поколения. Уверен, что это первый и в дальнейшем будут еще старты, но, как с Гагариным, запоминается самый первый. Поэтому Марина Василевская, запасной космонавт Анастасия Ленкова уже вошли в историю и являются героями нашей страны.

20 марта состоится заседание государственной комиссии, которая и озвучит окончательное решение о готовности экипажа к полету.

За всем процессом подготовки белорусских космонавтов внимательно следил глава государства. Он неоднократно общался с девушками и даже приезжал в Звездный Городок, а накануне провел сеанс связи с Байконуром. Разговор прошел в дружеской и непринужденной атмосфере. Александр Лукашенко пожелал участникам космического полета удачи и пригласил в гости после возвращения.

Президент пообщался с космонавтами Новицким и Василевской.

Свой путь в космос независимая Беларусь начала прокладывать еще в 2012-м после профильного поручения Президента. За 10 лет мы запустили три орбитальных спутника и совместно с российскими коллегами подготовили полноценную пассажирскую миссию на МКС. В планах участие белорусских специалистов в последующих проектах корпорации «Роскосмос».