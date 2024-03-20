Владельцы потенциально опасных пород собак обязаны будут пройти курсы

СМС-оповещения, обновленная система воинского учета, упрощенный порядок медосмотра. На заседании 11-й сессии Совета Республики сенаторы одобрили законопроект по вопросам национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы будут получать повестки в военкомат через СМС.

Еще один долгожданный законопроект, который одобрили 20 марта депутаты верхней палаты, – проект закона об ответственном обращении с животными. Документ предусматривает ужесточение ответственности за жестокость по отношению к четвероногим, а также подробно расписывает права и обязанности хозяев питомцев. Кроме того, в документе закрепляются повышенные требования к содержанию потенциально опасных пород собак.

Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Владельцы собак, которые требуют особой ответственности по их содержанию, обязаны будут пройти курсы. Также существует повышенная ставка налога для этой категории собак. Законопроект содержит основные требования по обращению с животными. Это не только животные-компаньоны, но и лабораторные, служебные, животные, которые используются в культурной деятельности и спорте.