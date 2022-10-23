«Не было даже учебников». Как учили детей в закрывшихся частных школах Беларуси?

Новости Беларуси. Кто и в каких условиях может учить, воспитывать и оценивать детей? Месяц назад громкий прецедент с травмой ребенка в частной школе заставил вновь заговорить о том, что назревало давно – ультиматум стандартов. И хотя закон о лицензировании в разработке не один год и охватывает широкий спектр сфер, образование сейчас, наверное, самый показательный пример, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Георгий Кушняров, директор гимназии № 29 Минска:

Во многих частных школах, не буду называть их названия, многие предметы просто не преподавались, потому что не было педагога. Они не могли найти педагога по специальным предметам, таким как химия, география, физика. Наши учащиеся говорят: у нас его не было, но я переписывал учебник. У меня возникает вопрос: родители платили, наверное, за этот урок тоже? Как они к этому относились. К тому же возникает такой факт, что у детей реально не было даже учебников, то есть они учились по электронной версии учебника. Плохо это или хорошо – можно рассуждать, но, во всяком случае, у ребенка не было возможности подержать книгу в руках.

Директор столичной гимназии несколько недель следит за динамикой адаптации новых учеников. 127 детей перешли сюда после закрытия частных школ, где некоторым ребятам в положенный багаж знаний не докладывали то один, то другой предмет. Периодически к коммерческим школам возникали вопросы и у родителей. Семью заслуженных артистов Беларуси недомолвки частной школы сына тоже откровенно смущали.

Юлия Головина, заслуженная артистка Беларуси:

Нас предупредили, что в той гимназии, где мы проходили, государственной аккредитации еще не было, но они сказали, что в этом году должны ее пройти. Но начались свои другие вопросы: по ремонтам, по обеспечению классов даже партами и стульями. Естественно, я волновалась, как может быть тогда аккредитация, как мы получим диплом. Говорила: вы не переживайте, в течение пары месяцев мы все должны уладить и все будет хорошо. Но, к сожалению, у нас ничего не уладилось и гимназию закрыли.

Восьмиклассник Тимофей и другие переведенные дети теперь постигают школьные предметы абсолютно бесплатно. Плюс полный набор активностей, кружков и международных конкурсов – другая реальность для родителей-новичков.

Георгий Кушняров:

Для них происходят новые открытия в том плане, что приходят категории граждан, которые имеют право на бесплатное питание, на помощь к школе, бесплатные учебники. И они узнают, что ребенок может питаться бесплатно. Для них открытие, что в учреждениях образования стимулирующие, поддерживающие, факультативные занятия тоже бесплатны. Есть секции, кружки, объединения по интересам, и они тоже все бесплатны.

Классы здесь, конечно, больше, но это дает только плюсы к социализации. Еще требования к дисциплине и учебе строже. Этому, как ни странно, рады родители.

Александр Глазко, заслуженный артист Беларуси:

Ребенок полноценно окунулся в школьную жизнь, это стало вводить его в какой-то тонус жизненный. Я скажу, что он начал очень ценить свое время и планировать его. Юлия Головина:

И он попал в сборную гимназии по футболу за две недели и уже съездил на первый турнир.