Город с богатой историей. Несвиж готовится отметить 800-летие

Новости Беларуси. Город с богатой историей. Несвиж готовится отметить свое 800-летие. К знаменательной дате запланирован ряд работ по благоустройству, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Основное внимание – центру города. Проведут ремонт жилых домов, социальных объектов и здания монастыря бернардинцев. Также обновят асфальтобетонное покрытие, тротуары. Это более километра дорог. Приведут в порядок набережную. Кроме того, уже разрабатывают проект планировки новой пешеходной зоны. Также на многоэтажках появятся муралы на тему истории и культуры Несвижа. Новое граффити уже нанесли на стену дома по улице Советской.

Михаил Афанасик, первый заместитель председателя Несвижского райисполкома:

Решаем вопрос сноса старых, ветхих зданий. Частный инвестор уже приступил к ремонту бывшей пожарной части. Самой главной изюминкой при подготовке будет создание пешеходной зоны в районе площади, ратуши. Мы попросили принять участие студентов БНТУ в разработке проектов, которые бы предусматривали хорошую зону отдыха.