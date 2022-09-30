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Зеленолужская линия метро готова на 50%. Как планируют расширить третью ветку?

30 сентября 2022 13:55
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Новости Беларуси. Степень готовности – 50 %. Ведется активное строительство третьей линии метро, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зеленолужская линия метро готова на 50%. Как планируют расширить третью ветку?-1

Темпы работ 30 сентября оценил мэр Минска Владимир Кухарев. Сам же комплекс включает в себя три станции: «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец» – это чуть более пяти километров подземной магистрали. Сдать столичные подземки планируют в течение двух лет. Также на участке применяются новые технологии верхнего строения пути. Три станции уже связаны туннелями в обе стороны. Главная задача строителей на данном этапе – завершить внутренние работы – прокладку электрики и отделку.

Зеленолужская линия метро готова на 50%. Как планируют расширить третью ветку?-4

Василий Косовец, генеральный директор УП «Минскметрострой»:
Работы ведутся в полном комплексе: и котлован, и монолитные конструкции, и отделочные работы, и установка и обвязка оборудования. Если брать в общем весь объект, всю ветку метрополитена, то готовность порядка 50 %.

Зеленолужская линия метро готова на 50%. Как планируют расширить третью ветку?-7

К завершению второго этапа строительства Зеленолужской ветки обновят и подвижный состав – в метропарке появятся новые современные поезда. В перспективе – расширение линии к площади Бангалор. А далее – планирование масштабного проекта четвертой кольцевой ветки столичного метро.

# Минское метро # общество # Владимир Кухарев # Василий Косовец # Фотофакт

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