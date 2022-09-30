Зеленолужская линия метро готова на 50%. Как планируют расширить третью ветку?

Новости Беларуси. Степень готовности – 50 %. Ведется активное строительство третьей линии метро, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Степень готовности – 50 %. Ведется активное строительство третьей линии метро, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Темпы работ 30 сентября оценил мэр Минска Владимир Кухарев. Сам же комплекс включает в себя три станции: «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец» – это чуть более пяти километров подземной магистрали. Сдать столичные подземки планируют в течение двух лет. Также на участке применяются новые технологии верхнего строения пути. Три станции уже связаны туннелями в обе стороны. Главная задача строителей на данном этапе – завершить внутренние работы – прокладку электрики и отделку.
Василий Косовец, генеральный директор УП «Минскметрострой»:
Работы ведутся в полном комплексе: и котлован, и монолитные конструкции, и отделочные работы, и установка и обвязка оборудования. Если брать в общем весь объект, всю ветку метрополитена, то готовность – порядка 50 %.
К завершению второго этапа строительства Зеленолужской ветки обновят и подвижный состав – в метропарке появятся новые современные поезда. В перспективе – расширение линии к площади Бангалор. А далее – планирование масштабного проекта четвертой кольцевой ветки столичного метро.