Зеленолужская линия метро готова на 50%. Как планируют расширить третью ветку?

Темпы работ 30 сентября оценил мэр Минска Владимир Кухарев. Сам же комплекс включает в себя три станции: «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец» – это чуть более пяти километров подземной магистрали. Сдать столичные подземки планируют в течение двух лет. Также на участке применяются новые технологии верхнего строения пути. Три станции уже связаны туннелями в обе стороны. Главная задача строителей на данном этапе – завершить внутренние работы – прокладку электрики и отделку.