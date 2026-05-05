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Новости по тегу #Михаил Афанасик

Четыре современных объекта – побывали на предприятиях Несвижского района
05 мая 2026 15:04

Четыре современных объекта – побывали на предприятиях Несвижского района

В Минской области отремонтируют более 3,5 тыс. кв.м дорог и высадят более 35 тыс. деревьев и кустов
23 марта 2026 14:24

В Минской области отремонтируют более 3,5 тыс. кв.м дорог и высадят более 35 тыс. деревьев и кустов

В Минской области в 2025-м планируют высадить почти 30 тыс. деревьев и кустарников
10 января 2025 13:54

В Минской области в 2025-м планируют высадить почти 30 тыс. деревьев и кустарников

Несвиж готовится отметить 800-летний юбилей. Как изменится город?
16 марта 2023 07:25

Несвиж готовится отметить 800-летний юбилей. Как изменится город?

В Минской области капитально отремонтируют более 100 домов
02 февраля 2023 07:13

В Минской области капитально отремонтируют более 100 домов

Город заметно преобразился – Несвиж готовится отметить 800-летие
15 декабря 2022 13:33

Город заметно преобразился – Несвиж готовится отметить 800-летие

Город с богатой историей. Несвиж готовится отметить 800-летие
30 сентября 2022 14:10

Город с богатой историей. Несвиж готовится отметить 800-летие

17 тысяч квадратных метров жилья возведут в Несвижском районе
17 февраля 2021 20:20

17 тысяч квадратных метров жилья возведут в Несвижском районе

В Несвижском районе возведут 36 домов. Жильём обеспечат многодетные семьи
08 июня 2020 14:51

В Несвижском районе возведут 36 домов. Жильём обеспечат многодетные семьи

Почему местный житель остался без жилья и как возродить наследие Несвижа? Анатолий Исаченко провёл приём граждан
18 апреля 2018 15:27

Почему местный житель остался без жилья и как возродить наследие Несвижа? Анатолий Исаченко провёл приём граждан

В Несвижском переведут с газа на торф котельную 1978 года постройки
01 февраля 2017 15:24

В Несвижском переведут с газа на торф котельную 1978 года постройки

Костел Божьего тела в Несвиже отреставрируют
16 февраля 2016 14:49

Костел Божьего тела в Несвиже отреставрируют