Новости по тегу #Михаил Афанасик

В сельскохозяйственном районе сделали ставку на молочное животноводство. Большой акцент делается на модернизации и строительстве новых МТК, а также совершенствование технологий производства.
Так, В Несвижском районе особое внимание уделено развитию инфраструктуры в сельской местности. На асфальтирование улиц в агрогородках выделено более 2 миллионов рублей. Это позволит обновить около 36 тысяч квадратных метров покрытия.
В Несвиже также уже разработан масштабный проект по благоустройству территории.
10 октября 2026 11:05
10 октября 2026 10:37
10 октября 2026 10:30
10 октября 2026 09:38
10 октября 2026 09:25
10 октября 2026 09:04
10 октября 2026 09:01
10 октября 2026 08:48