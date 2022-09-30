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Белорусский контингент завершил перегруппировку в Казахстан для участия в учениях ОДКБ

30 сентября 2022 13:53
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Новости Беларуси. Белорусский контингент завершил перегруппировку в Казахстан для участия в учениях коллективных сил ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский контингент завершил перегруппировку в Казахстан для участия в учениях ОДКБ-1

Маневры посвящены отработке организации материально-технического обеспечения, ведению разведки, а также подготовке и проведению совместной операции в условиях приграничного вооруженного конфликта. В общей сложности в них примут участие около 6,5 тысячи военных. Основные действия развернутся на одном из крупнейших полигонов Центральной Азии – Матыбулак. Его площадь – 1 600 квадратных километров. Наши военнослужащие будут действовать на бронетранспортерах БТР-80 и бронемашинах «Кайман».

# Военные учения # общество # Фотофакт

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