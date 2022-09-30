Белорусский контингент завершил перегруппировку в Казахстан для участия в учениях ОДКБ

Новости Беларуси. Белорусский контингент завершил перегруппировку в Казахстан для участия в учениях коллективных сил ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маневры посвящены отработке организации материально-технического обеспечения, ведению разведки, а также подготовке и проведению совместной операции в условиях приграничного вооруженного конфликта. В общей сложности в них примут участие около 6,5 тысячи военных. Основные действия развернутся на одном из крупнейших полигонов Центральной Азии – Матыбулак. Его площадь – 1 600 квадратных километров. Наши военнослужащие будут действовать на бронетранспортерах БТР-80 и бронемашинах «Кайман».