На счету шансонье 7 альбомов. Интервью с композитором Геннадием Парыкиным

Новости Беларуси. Родом из Алтайского края, шансонье Геннадий Парыкин много лет живет в Беларуси, которая уже стала для него родным домом. Уникальный человек, в прошлом инженер-строитель, а сегодня автор и исполнитель собственных песен, пригласил нашу съемочную группу к себе в гости, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Геннадий Парыкин, автор песен, композитор:

Решили из Казахстана уехать, заболела дочь Светлана, там у нее было со здоровьем не все в порядке. Врачи сказали, что надо поменять климат. Приехали к бабушке, я влюбился, мне все понравилось. Большая семья – поддержка и опора композитора. Вместе со своей супругой они уже много лет вместе. К тому же, три внука и внучка точно не дают скучать. Геннадий Парыкин:

За столом сидит наш главный человек – это наша мама Валентина Яковлевна, рядом со мной сидит моя любимая дочь, внук Глеб, ему 14 лет, скоро будет 15. Сын Светы. У меня три внука и внучка. Какая бы песня ни была, тут даже идут разборки: кому первому показал. Если показал кому-то одному, то почему это не мне? Поддерживают. Потому что песни их касаются. Написал первую песню, у Валентины был юбилей, песня «Моя Валентинка».

Сегодня на счету шансонье уже семь альбомов. Совсем недавно на международном музыкальном конкурсе, по версии Музея шансона, Геннадий Парыкин стал победителем в номинации «Казачья песня». Авторская композиция «Жизнь казака» обошла 186 песен из 13 стран.

Геннадий Парыкин:

Казаки мне орден дали, что эта песня стала победительницей. Я вообще не ожидал. Это, наверное, самое главное мое достижение. Они мне прислали медаль свою, диплом большой, российское казачество прислало свой диплом. Это было очень приятно. Каждая песня, когда ее напишешь, как твое дитя. Бывают более удачные, бывают менее удачные произведения, которые выходят наружу. Но все они дороги. Жена не даст соврать, я ночами сижу, муза приходит. Ночью проснусь, а это все она. Разбудит рифмою своей. И мне уже как будто не до сна. И я общаюсь снова только с ней. Она подскажет, а я быстро запишу, на свою память сильно не надеясь. Лежу тихонько, через раз дышу, подсказками своей подруги греюсь.

Еще одним ярким событием в жизни артиста стало участие в культовой программе «Поле Чудес», на котором наш герой исполнил композицию «Дровы».

Геннадий Парыкин:

Я себе и представить не мог, когда я был на фестивале шансона, там побыл, познакомился с людьми, потом кто-то захотел меня туда пригласить. Я ехал в Минск, тут готовился, начал там собираться, потом вспомнил: а чего я еду? Я из Беларуси еду, беларускую мову не знаю, но десяток песен на беларускай мове написал. Было здорово, непривычно. Увидел, как вся эта кухня делается. Это интересно. К слову, песня «Дровы» очень понравилась белорусскому коллективу «Ляльки Карпарэйшн». Случайно услышав композицию с телеэкранов, музыканты сделали ее своей визитной карточкой. Геннадий Парыкин:

Их продюсер услышал эту песню по телевизору, говорит, что эта песня его заинтересовала. Они ее сделали, молодцы. Они выходят с ней – аж стены дрожат.