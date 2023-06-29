Город на 7 холмах, белорусская Швейцария. Почему так называют Копыльский район?

Город на семи холмах, белорусская Швейцария, историческая сокровищница Минской области. В программе «Центральный регион» на СТВ отправились в Копыльский район. Какие тайны хранит в себе замковая гора? Чем уникален камень-валун в деревне Кудиновичи и что осталось от военных ДОТов?

Алеся Иванова, корреспондент:

Край холмов и бездонных лесов. Родина белорусских писателей и художников. Единственный район Минской области, где расположено более 40 объектов, внесенных в список историко-культурных ценностей. Программа «Центральный регион» на СТВ отправилась на Копыльщину. История и название района неразрывно связаны с Замковой горой. Вокруг этого места до сих пор ходит много легенд, а археологические находки, найденные на горе, считаются уникальными для истории и единственными в Беларуси. О том, какие тайны хранит в себе Копыльская земля, узнаем вместе.

Копыль – один из древнейших городов Беларуси, или, как его еще называют местные жители, город на семи холмах. Живописные пейзажи этого места действительно завораживают, а исторические сведения, дошедшие до наших дней, заставляют туристов вновь и вновь сюда возвращаться. Откуда появилось название города, до сих пор доподлинно неизвестно. Однако сохранилось множество легенд. Большинство из них связаны с замковой горой – в стародавние времена на ней возвышался Копыльский замок, а до него – древнее городище.

Валентина Шуракова, директор Копыльского районного краеведческого музея:

Если нам оглянуться немножко дальше, то мы увидим маленький ручеек. Это то, что осталось от нашей многоводной реки Каменки. Раньше река была полноводная, окружала Замковую гору и по этой реке даже ходили большие суда. На Замковой горе очень долго проводились раскопки. Наверное, никому так не повезло, как Копылю. Раскопки шли здесь где-то с 1986-го по 1990-е годы. Археолог Леонид Владимирович Колединский в то время работал в Институте истории Академии наук Республики Беларусь, он проводил эти раскопки. При раскопках нашли амфоры. А мы прекрасно понимаем, что амфоры – это сосуды, в которых привозили вино. Конечно, не на самолете, не на лошади, не на машине – только на судах. Это доказательство, что река Каменка, которая окружала Замковую гору, была полноводная.

Люди селились там, где была вода, и у нас из-под Замковой горы бьет источник воды. Источники замкнули в альтанку и установили на альтанкой крест. Это аналог креста-корсунчика, который был найден на Замковой горе. Для пользования людей вывели источники отдельно, и люди здесь постоянно набирают воду, которую пьют, из нее готовят.