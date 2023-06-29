Прямой эфир

«Несколько раз менял завещание». Какой экземпляр имеет законную силу?

29 июня 2023 18:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Наследование – это, пожалуй, один из самых драматичных вопросов в правовом поле и между людьми. Не всем удается решить этот конфликт мирным путем. Даже если есть завещание – это не стопроцентная гарантия получения наследства. О том, как распределить имущество и при этом не стать заклятыми врагами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Если в течение жизни завещатель несколько раз менял завещание, какое из них имеет законную силу? Только последний вариант?

«Несколько раз менял завещание». Какой экземпляр имеет законную силу?-1

Татьяна Шпегун, заведующий нотариальной конторой № 2 Центрального района г. Минска:
Да, очень часто завещатели меняют. Как в анекдоте говорят, что купил новый слуховой аппарат, пятый раз меняю завещание.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Чего они так делают казалось бы?

Татьяна Шпегун:
Вот так делают. «Я еще посмотрю, как они себя будут вести».

Михаил Свито:
Шантаж.

Татьяна Шпегун:
«Потом я еще подумаю, на кого мне по итогу оставить». Да, на самом деле последнее завещание имеет силу, если, например, дублирует полностью предыдущее. Если оно изменяет в части, то мы часть берем из первого, последнего, предпоследнего завещания и смотрим, что новым поменяли. Если новое поменяло все, то, соответственно, берем за основу последнее.

«Несколько раз менял завещание». Какой экземпляр имеет законную силу?-4

Анастасия Малик, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:
Завещание еще можно отменить, не только изменить.

Татьяна Шпегун:
Можно совсем, чтобы его не было.

Анастасия Малик:
Да, чтобы вообще не было завещания. То есть нужно обратиться – либо уничтожение всех экземпляров завещания, либо обратиться к нотариусу с распоряжением об отмене. То есть, чтобы не было такого, что я свой экземпляр порвал или сжег – значит, что завещания нет. Нет, есть у нотариуса его экземпляр, поэтому завещание есть.

«Дети, родители и супруг». Как по закону делится наследство между родственниками – подробнее здесь.

# Наследство # общество # Алеся Лакина # Михаил Свито # Анастасия Малик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Дети, родители и супруг». Как по закону делится наследство между родственниками?
29 июня 2023 18:50

«Дети, родители и супруг». Как по закону делится наследство между родственниками?

«Чтобы составить завещание». Какие документы необходимы?
29 июня 2023 18:47

«Чтобы составить завещание». Какие документы необходимы?

Мамаев курган, «Сталинградская битва», операция «Кольцо» – участники «Поезда Памяти» прибыли в Волгоград
29 июня 2023 18:29

Мамаев курган, «Сталинградская битва», операция «Кольцо» – участники «Поезда Памяти» прибыли в Волгоград