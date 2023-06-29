«Несколько раз менял завещание». Какой экземпляр имеет законную силу?
Наследование – это, пожалуй, один из самых драматичных вопросов в правовом поле и между людьми. Не всем удается решить этот конфликт мирным путем. Даже если есть завещание – это не стопроцентная гарантия получения наследства. О том, как распределить имущество и при этом не стать заклятыми врагами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Если в течение жизни завещатель несколько раз менял завещание, какое из них имеет законную силу? Только последний вариант?
Татьяна Шпегун, заведующий нотариальной конторой № 2 Центрального района г. Минска:
Да, очень часто завещатели меняют. Как в анекдоте говорят, что купил новый слуховой аппарат, пятый раз меняю завещание.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Чего они так делают казалось бы?
Татьяна Шпегун:
Вот так делают. «Я еще посмотрю, как они себя будут вести».
Михаил Свито:
Шантаж.
Татьяна Шпегун:
«Потом я еще подумаю, на кого мне по итогу оставить». Да, на самом деле последнее завещание имеет силу, если, например, дублирует полностью предыдущее. Если оно изменяет в части, то мы часть берем из первого, последнего, предпоследнего завещания и смотрим, что новым поменяли. Если новое поменяло все, то, соответственно, берем за основу последнее.
Анастасия Малик, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:
Завещание еще можно отменить, не только изменить.
Татьяна Шпегун:
Можно совсем, чтобы его не было.
Анастасия Малик:
Да, чтобы вообще не было завещания. То есть нужно обратиться – либо уничтожение всех экземпляров завещания, либо обратиться к нотариусу с распоряжением об отмене. То есть, чтобы не было такого, что я свой экземпляр порвал или сжег – значит, что завещания нет. Нет, есть у нотариуса его экземпляр, поэтому завещание есть.
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