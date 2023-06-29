«Несколько раз менял завещание». Какой экземпляр имеет законную силу?

Наследование – это, пожалуй, один из самых драматичных вопросов в правовом поле и между людьми. Не всем удается решить этот конфликт мирным путем. Даже если есть завещание – это не стопроцентная гарантия получения наследства. О том, как распределить имущество и при этом не стать заклятыми врагами, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Если в течение жизни завещатель несколько раз менял завещание, какое из них имеет законную силу? Только последний вариант?

Татьяна Шпегун, заведующий нотариальной конторой № 2 Центрального района г. Минска:

Да, очень часто завещатели меняют. Как в анекдоте говорят, что купил новый слуховой аппарат, пятый раз меняю завещание. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Чего они так делают казалось бы? Татьяна Шпегун:

Вот так делают. «Я еще посмотрю, как они себя будут вести». Михаил Свито:

Шантаж. Татьяна Шпегун:

«Потом я еще подумаю, на кого мне по итогу оставить». Да, на самом деле последнее завещание имеет силу, если, например, дублирует полностью предыдущее. Если оно изменяет в части, то мы часть берем из первого, последнего, предпоследнего завещания и смотрим, что новым поменяли. Если новое поменяло все, то, соответственно, берем за основу последнее.