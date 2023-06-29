«Это город упрямых людей – копылов». Откуда пошло название Копыля? Рассказываем интересные легенды

Город на семи холмах, белорусская Швейцария, историческая сокровищница Минской области. В программе «Центральный регион» на СТВ отправились в Копыльский район. Какие тайны хранит в себе замковая гора? Чем уникален камень-валун в деревне Кудиновичи и что осталось от военных ДОТов?

В то время место, где была вода, называли капищем. Есть версия, что именно от этого слова и образовалось производное Копыль. Кстати, до сих пор вокруг Замковой горы ходят легенды, что в ней находятся сундуки с золотом и драгоценностями. Из-за этого на горе постоянно устраивали раскопки.

Валентина Шуракова, директор Копыльского районного краеведческого музея:

Люди всю жизнь искали клады, золото. Точно так искали и здесь. Хотя им постоянно говорили: не копайте, кроме материальной культуры, которая была обнаружена при раскопках, никакого золота, драгоценностей здесь быть не может. Но мы копаем, копаем… Опять слово «копать», где постоянно копали, искали клады. Опять слово «Копыль». Этим людям повторяли: нет здесь. Материальная культура – да, которая доказывает существование древних поселений. Этих упрямых людей у нас называли «копылами». Когда я еще была маленькая, если что-то не так, обижусь, и бабушка могла говорить: опять закопылила свои губы. То есть обиделась, заупрямилась. Это город упрямых людей, город копылов.

А вот еще одна, но уже романтическая легенда. У князя, жившего в замке, была прекрасная дочь Поля, которая влюбилась в бедного пастуха Колю. Отец запретил девушке видеться с юношей. И тогда ночью она покинула замок и встретилась с возлюбленным. Молодые люди сели в челн и решили переплыть через реку Каменку, однако началась сильная гроза, и лодка затонула. С тех пор место, где погибли влюбленные, назвали в их честь, объединив два имени – Коля и Поля. Так и получился Копыль.

Валентина Шуракова:

Хотелось бы рассказать еще одну легенду, которая связана с археологической находкой. Как всегда, дочка Поля, красавица, влюбилась в стражника и сказала, что выйдет за него замуж только тогда, когда он ей принесет клык медведя. В то время медведи были большими, сражаться с медведем было небезопасно. И вот в один из дней дружина князя уезжает на охоту, уходит с ней и любимый. Проходит определенное время, дружина возвращается. Самое главное, что за дружиной следовал огромный воз, на котором лежала туша медведя. Разумеется, вечером молодые люди встретились, стражник преподнес ей медвежий клык и вдобавок подарил перстень как знак обручения. Но говорят, что молодые люди были настолько увлечены друг другом, что княжна не заметила, как перстень съехал с пальца и упал в траву. Посчастливилось, что прошло много-много лет и при раскопках, которые вел Колединский, нашли этот перстень. Он выставлен у нас в экспозиции. Это перстень княжеского дружинника – с веточкой лозы.