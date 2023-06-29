«Дети, родители и супруг». Как по закону делится наследство между родственниками?

Наследование – это, пожалуй, один из самых драматичных вопросов в правовом поле и между людьми. Не всем удается решить этот конфликт мирным путем. Даже если есть завещание – это не стопроцентная гарантия получения наследства. О том, как распределить имущество и при этом не стать заклятыми врагами, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Татьяна Шпегун: Они призываются к наследованию только в том случае, если отсутствует первая очередь либо первая очередь отказалась от наследства.

Алеся Лакина: Наследники второй очереди – это что?

Алеся Лакина: Как между ними распределяется имущество?

Татьяна Шпегун, заведующий нотариальной конторой № 2 Центрального района г. Минска: Наследники первой очереди – это дети, родители и супруг наследодателя.

Анастасия Малик, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

Вторая очередь – это полнородные и неполнородные братья и сестры. То есть полнородные – это когда отец и мать одни и те же лица. Неполнородные – это когда отец, например, один, а матери разные или наоборот.

Алеся Лакина:

Сводные, получается?

Анастасия Малик:

Сводные, неполнородные, да. По обязательной доле – на обязательную долю у нас претендуют несовершеннолетние, нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные родители и супруг или супруга.

Татьяна Шпегун:

Эти дети, родители, супруги, если они нетрудоспособные…

Анастасия Малик:

То есть это фактически есть первая очередь.