«Дети, родители и супруг». Как по закону делится наследство между родственниками?
Наследование – это, пожалуй, один из самых драматичных вопросов в правовом поле и между людьми. Не всем удается решить этот конфликт мирным путем. Даже если есть завещание – это не стопроцентная гарантия получения наследства. О том, как распределить имущество и при этом не стать заклятыми врагами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Кто такие наследники первой очереди, расскажите.
Татьяна Шпегун, заведующий нотариальной конторой № 2 Центрального района г. Минска:
Наследники первой очереди – это дети, родители и супруг наследодателя.
Алеся Лакина:
Как между ними распределяется имущество?
Татьяна Шпегун:
В равных долях. Наследники первой очереди наследуют в равных долях.
Алеся Лакина:
Наследники второй очереди – это что?
Татьяна Шпегун:
Они призываются к наследованию только в том случае, если отсутствует первая очередь либо первая очередь отказалась от наследства.
Анастасия Малик, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:
Вторая очередь – это полнородные и неполнородные братья и сестры. То есть полнородные – это когда отец и мать одни и те же лица. Неполнородные – это когда отец, например, один, а матери разные или наоборот.
Алеся Лакина:
Сводные, получается?
Анастасия Малик:
Сводные, неполнородные, да. По обязательной доле – на обязательную долю у нас претендуют несовершеннолетние, нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные родители и супруг или супруга.
Татьяна Шпегун:
Эти дети, родители, супруги, если они нетрудоспособные…
Анастасия Малик:
То есть это фактически есть первая очередь.
Алеся Лакина:
Это, если есть завещание, правильно?
Анастасия Малик:
Да.
Алеся Лакина:
Если нет завещания, какая очередность?
Татьяна Шпегун:
Если не завещания, то эти дети, родители и супруг наследуют по закону. Они и так первая очередь, получают свою равную долю от того, что есть у наследодателя.
«Чтобы составить завещание». Какие документы необходимы – подробнее здесь.