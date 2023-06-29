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«Чтобы составить завещание». Какие документы необходимы?

29 июня 2023 18:47
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Наследование – это, пожалуй, один из самых драматичных вопросов в правовом поле и между людьми. Не всем удается решить этот конфликт мирным путем. Даже если есть завещание – это не стопроцентная гарантия получения наследства. О том, как распределить имущество и при этом не стать заклятыми врагами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Куда нужно приходить, чтобы составить завещание, какие документы при себе иметь? На кого можно составить завещание, что можно передать в наследство?

«Чтобы составить завещание». Какие документы необходимы?-1

Татьяна Шпегун, заведующий нотариальной конторой № 2 Центрального района г. Минска:
Завещатель приходит с паспортом. Он должен принести свой общегражданский паспорт, чтобы нотариус установил его личность. Если этот гражданин пользуется какими-то льготами для того, чтобы оплатить меньше нотариальный тариф, он приносит удостоверение пенсионное либо удостоверение инвалида. В принципе, все. Документы, подтверждающие принадлежность имущества, то, что он хочет завещать, не проверяются. На момент составления завещания он может это сказать – со слов, то есть как он назовет.

Алеся Лакина:
То есть не нужно – прописка?

«Чтобы составить завещание». Какие документы необходимы?-4

Анастасия Малик, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:
Тем более в завещании можно же указать имущество, которого еще нет в наличии, которое в будущем может быть приобретено. Оно будет уже на момент открытия наследства, то есть на момент смерти.

Алеся Лакина:
Нельзя нафантазировать?

Татьяна Шпегун:
Можно, но придут наследники оформлять наследство, а этого имущества нет.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Что ты потом предъявишь?

Татьяна Шпегун:
Он может завещать, например, квартиру, которая у него сегодня есть. Завтра он ей распорядился, и когда человека не стало, этого имущества просто нет. Оно в завещании есть.

«Дети, родители и супруг». Как по закону делится наследство между родственниками – подробнее здесь.

# Наследство # общество # Алеся Лакина # Анастасия Малик # Михаил Свито # Фотофакт

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