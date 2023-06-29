«Чтобы составить завещание». Какие документы необходимы?

Наследование – это, пожалуй, один из самых драматичных вопросов в правовом поле и между людьми. Не всем удается решить этот конфликт мирным путем. Даже если есть завещание – это не стопроцентная гарантия получения наследства. О том, как распределить имущество и при этом не стать заклятыми врагами, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Куда нужно приходить, чтобы составить завещание, какие документы при себе иметь? На кого можно составить завещание, что можно передать в наследство?

Татьяна Шпегун, заведующий нотариальной конторой № 2 Центрального района г. Минска:

Завещатель приходит с паспортом. Он должен принести свой общегражданский паспорт, чтобы нотариус установил его личность. Если этот гражданин пользуется какими-то льготами для того, чтобы оплатить меньше нотариальный тариф, он приносит удостоверение пенсионное либо удостоверение инвалида. В принципе, все. Документы, подтверждающие принадлежность имущества, то, что он хочет завещать, не проверяются. На момент составления завещания он может это сказать – со слов, то есть как он назовет. Алеся Лакина:

То есть не нужно – прописка?