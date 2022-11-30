Снаряжение весит около 50 кг. Поговорили с водолазами об особенностях их работы
Снаряжение все весит около 50 килограммов, полностью изолирует водолаза от воздействия окружающей среды и воды. Как маленькая подводная лодка.
Далее накладывают жгут, вешают баллоны с кислородом, груз и сигнальный конец – веревку, по которой водолазы передают друг другу сообщения подобно азбуке Морзе. И специалист погружается под воду. Такой спецотряд Минскводоканала для Беларуси уникален: эти люди не только профи своего дела, они еще обладают важными техническими навыками, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Николай Медведь, заместитель начальника минского участка насосной станции и гидротехнических сооружений ПЭ ВМВС УП «Минскводоканал»:
Порой невозможно обнаружить в открытом доступе для обычных специалистов. Потому водолаз одевает свое снаряжение, погружается в воду, визуально или осязательно определят причину. Причины бывают разные от элементарной поломки рабочего элемента насосного оборудования до попадания посторонних предметов.
И так трижды в год: специалисты обследуют плотины, насосные станции и другие объекты. Этому их обучают на предприятии, поскольку технических водолазов в нашей стране не готовят. Их труд незаменим: починить на глубине такие сооружения другим способом невозможно.
Николай Медведь:
Эти люди имеют определенный стаж работы, поскольку именно они погружаются под воду, они наши глаза. Они и могут диагностировать. Знают, что смотреть, как смотреть, как ощупывать. Как выглядеть должно исправное оборудование и сооружение и как неисправное.
Кроме плановых ежегодных осмотров, водолазы также занимаются очисткой объектов от тины, бревен и прочего мусора в водоемах. Наступает зима – время низких температур и ледоставов, однако опытную команду этим не напугать.
Роман Семченков, водолаз УП «Минскводоканал»:
Мы надеваем под костюм комплект водолазной шерсти, то есть это свитер, штаны, носки, перчатки, подшлемник. Это нас и согревает. В зимний период надеваем, бывает, два комплекта.
Стоит понимать, чем зимой опасен лед: чтобы он не причинил вреда, пока один ныряет – остальные стоят на подстраховке и контролируют ситуацию. Кроме того, многие водолазы любят зимнее время за прозрачность воды. Летом поднимается песок со дна, цветет вода – и видимость может быть не более 10 сантиметров. В таких условиях тяжело работать и чинить что-либо. Зимой же видимость может достигать метра.
Алексей Хиневич, водолаз УП «Минскводоканал»:
Великолепно, как и каждый раз после погружения. Водичка прохладная, герметичный костюм, нет каких-либо неприятных ощущений. Чувствую удовлетворение от выполненной работы.
Такие долгие погружения при низкой температуре может выдержать далеко не каждый. Поэтому требования по здоровью у водолазов практически как у космонавтов. Эти специалисты ежегодно проходят медкомисию.
Дмитрий Стригун, старшина водолазной станции УП «Минскводоканал»:
Кардиограмму сердца нам делают сразу, без нагрузки. Потом под нагрузкой: сбегайте на 1-5 этаж или 100 приседаний. И после нагрузки вторая кардиограмма. То есть противопоказания есть. Даже по зрению противопоказания есть.
Кроме общих показателей здоровья, в профессии водолаза не менее важно психологическое состояние. Ведь закрытом пространстве может охватить паника.
Дмитрий Стригун:
Психоэмоциональное состояние играет роль. Если плохое настроение, то для водолаза это тяжело. И так нагрузка психологическая, когда идет под рабочее колесо водолаз. Обязательно самочувствие опрашивается перед погружением. Если человек плохо себя чувствует... Тот же насморк, уже 2 метра глубины – уже боль в ушах. Уже не может погрузиться.
Потому в штате должно состоять около четырех человек. Сейчас не хватает еще одного водолаза. Бригада с радостью готова принять и обучить нового сотрудника, которому интересна работа с подводными объектами «Минскводоканала». Вакансия открыта – дерзайте.
Подписывайтесь на нас в Telegram!