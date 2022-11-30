Снаряжение весит около 50 кг. Поговорили с водолазами об особенностях их работы

Снаряжение все весит около 50 килограммов, полностью изолирует водолаза от воздействия окружающей среды и воды. Как маленькая подводная лодка. Далее накладывают жгут, вешают баллоны с кислородом, груз и сигнальный конец – веревку, по которой водолазы передают друг другу сообщения подобно азбуке Морзе. И специалист погружается под воду. Такой спецотряд Минскводоканала для Беларуси уникален: эти люди не только профи своего дела, они еще обладают важными техническими навыками, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Николай Медведь, заместитель начальника минского участка насосной станции и гидротехнических сооружений ПЭ ВМВС УП «Минскводоканал»:

Порой невозможно обнаружить в открытом доступе для обычных специалистов. Потому водолаз одевает свое снаряжение, погружается в воду, визуально или осязательно определят причину. Причины бывают разные от элементарной поломки рабочего элемента насосного оборудования до попадания посторонних предметов.

И так трижды в год: специалисты обследуют плотины, насосные станции и другие объекты. Этому их обучают на предприятии, поскольку технических водолазов в нашей стране не готовят. Их труд незаменим: починить на глубине такие сооружения другим способом невозможно. Николай Медведь:

Эти люди имеют определенный стаж работы, поскольку именно они погружаются под воду, они наши глаза. Они и могут диагностировать. Знают, что смотреть, как смотреть, как ощупывать. Как выглядеть должно исправное оборудование и сооружение и как неисправное. Кроме плановых ежегодных осмотров, водолазы также занимаются очисткой объектов от тины, бревен и прочего мусора в водоемах. Наступает зима – время низких температур и ледоставов, однако опытную команду этим не напугать.

Роман Семченков, водолаз УП «Минскводоканал»:

Мы надеваем под костюм комплект водолазной шерсти, то есть это свитер, штаны, носки, перчатки, подшлемник. Это нас и согревает. В зимний период надеваем, бывает, два комплекта. Стоит понимать, чем зимой опасен лед: чтобы он не причинил вреда, пока один ныряет – остальные стоят на подстраховке и контролируют ситуацию. Кроме того, многие водолазы любят зимнее время за прозрачность воды. Летом поднимается песок со дна, цветет вода – и видимость может быть не более 10 сантиметров. В таких условиях тяжело работать и чинить что-либо. Зимой же видимость может достигать метра.

Алексей Хиневич, водолаз УП «Минскводоканал»:

Великолепно, как и каждый раз после погружения. Водичка прохладная, герметичный костюм, нет каких-либо неприятных ощущений. Чувствую удовлетворение от выполненной работы. Такие долгие погружения при низкой температуре может выдержать далеко не каждый. Поэтому требования по здоровью у водолазов практически как у космонавтов. Эти специалисты ежегодно проходят медкомисию.

Дмитрий Стригун, старшина водолазной станции УП «Минскводоканал»:

Кардиограмму сердца нам делают сразу, без нагрузки. Потом под нагрузкой: сбегайте на 1-5 этаж или 100 приседаний. И после нагрузки вторая кардиограмма. То есть противопоказания есть. Даже по зрению противопоказания есть. Кроме общих показателей здоровья, в профессии водолаза не менее важно психологическое состояние. Ведь закрытом пространстве может охватить паника. Дмитрий Стригун:

Психоэмоциональное состояние играет роль. Если плохое настроение, то для водолаза это тяжело. И так нагрузка психологическая, когда идет под рабочее колесо водолаз. Обязательно самочувствие опрашивается перед погружением. Если человек плохо себя чувствует... Тот же насморк, уже 2 метра глубины – уже боль в ушах. Уже не может погрузиться.