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«Гордимся, что она смогла переписать историю». Как встречали белорусских гимнасток в аэропорту?

03 ноября 2021 11:06
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Новости Беларуси. Белорусские гимнастки вернулись на родину с чемпионата мира в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под бурные аплодисменты и оркестр Вооруженных Сил Беларуси встретили наших граций в Национальном аэропорту Минск.

«Гордимся, что она смогла переписать историю». Как встречали белорусских гимнасток в аэропорту?-1

В зоне ожидания – пресса, большая официальная делегация, близкие и родные гимнасток. После появления спортсменок в VIP-зале аэропорта царила по-настоящему праздничная атмосфера. Встречали девушек, как настоящих героев. Прошедший чемпионат стал триумфальным для белорусской гимнастики.

«Гордимся, что она смогла переписать историю». Как встречали белорусских гимнасток в аэропорту?-4

Учитывая высокую конкуренцию в этом виде спорта, наши спортсменки показали все, на что способны, завоевав семь наград различного достоинства, в том числе золото. Девушек долго не отпускали – задавали много вопросов, фотографировались, дарили памятные подарки.

«Гордимся, что она смогла переписать историю». Как встречали белорусских гимнасток в аэропорту?-7

Екатерина Горносько, мама Алины:
Золотая девочка. У нее все будет впереди. Она идет к своей цели маленькими уверенными шагами. И мы гордимся, что это случилось, гордимся, что она смогла переписать историю.

«Гордимся, что она смогла переписать историю». Как встречали белорусских гимнасток в аэропорту?-10

Времени на отдых нет. График спортсменок расписан буквально по минутам. Впереди – работа над ошибками и новые задачи.

Алина Горносько о ЧМ в Японии: было очень много трудностей, но мы приехали в хорошей форме и показали максимум – подробности далее.

# Белорусские спортсмены # общество # Екатерина Горносько # Алина Горносько # Фотофакт

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