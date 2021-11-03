«Гордимся, что она смогла переписать историю». Как встречали белорусских гимнасток в аэропорту?

Новости Беларуси. Белорусские гимнастки вернулись на родину с чемпионата мира в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под бурные аплодисменты и оркестр Вооруженных Сил Беларуси встретили наших граций в Национальном аэропорту Минск.

В зоне ожидания – пресса, большая официальная делегация, близкие и родные гимнасток. После появления спортсменок в VIP-зале аэропорта царила по-настоящему праздничная атмосфера. Встречали девушек, как настоящих героев. Прошедший чемпионат стал триумфальным для белорусской гимнастики.

Учитывая высокую конкуренцию в этом виде спорта, наши спортсменки показали все, на что способны, завоевав семь наград различного достоинства, в том числе золото. Девушек долго не отпускали – задавали много вопросов, фотографировались, дарили памятные подарки.

Екатерина Горносько, мама Алины:

Золотая девочка. У нее все будет впереди. Она идет к своей цели маленькими уверенными шагами. И мы гордимся, что это случилось, гордимся, что она смогла переписать историю.