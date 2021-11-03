Лилия Ананич о взаимодействии Беларуси и Азербайджана: «Мы бы очень хотели, чтобы состоялась очная встреча двух рабочих групп»

Председатель нижней палаты парламента Владимир Андрейченко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиевым. Предметом разговора стали сложившиеся отношения между странами. Сегодня они позитивно развиваются в экономике, политике, культуре, образовании. Исключительная роль в этом принадлежит президентам двух государств. Задача депутатов – сохранить достигнутое и приумножить. И лучший формат для сотрудничества в этом случае – рабочие группы.

Лилия Ананич, заместитель руководителя рабочей группы по сотрудничеству с парламентом Азербайджана:

Очень важно, что рабочая группа – это такой действенный инструмент парламентского, гуманитарного сотрудничества. В таком формате и развитие человеческих контактов, и взаимодействие на всех парламентских площадках. Мы сегодня видим свою задачу в активизации этой работы. Мы бы очень хотели, чтобы состоялась очная встреча двух рабочих групп либо у нас в Минске, либо в Азербайджане. Об этом будем говорить. И уверены, что тот богатый опыт сотрудничества – в формате участия наших парламентских миссий в наблюдении за выборами, развитии экономических контактов – будет востребован и на новом этапе сотрудничества Беларуси и Азербайджана.