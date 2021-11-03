Лилия Ананич о взаимодействии Беларуси и Азербайджана: «Мы бы очень хотели, чтобы состоялась очная встреча двух рабочих групп»
Беларусь высоко ценит отношения, которые сложились с Азербайджаном. На достойном уровне сегодня находятся межпарламентские связи. Об этом 3 ноября говорили в Палате представителей Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Председатель нижней палаты парламента Владимир Андрейченко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиевым. Предметом разговора стали сложившиеся отношения между странами. Сегодня они позитивно развиваются в экономике, политике, культуре, образовании. Исключительная роль в этом принадлежит президентам двух государств. Задача депутатов – сохранить достигнутое и приумножить. И лучший формат для сотрудничества в этом случае – рабочие группы.
Лилия Ананич, заместитель руководителя рабочей группы по сотрудничеству с парламентом Азербайджана:
Очень важно, что рабочая группа – это такой действенный инструмент парламентского, гуманитарного сотрудничества. В таком формате и развитие человеческих контактов, и взаимодействие на всех парламентских площадках. Мы сегодня видим свою задачу в активизации этой работы. Мы бы очень хотели, чтобы состоялась очная встреча двух рабочих групп либо у нас в Минске, либо в Азербайджане. Об этом будем говорить. И уверены, что тот богатый опыт сотрудничества – в формате участия наших парламентских миссий в наблюдении за выборами, развитии экономических контактов – будет востребован и на новом этапе сотрудничества Беларуси и Азербайджана.
Последние два года связь между странами поддерживалась заочно, пандемия внесла корректировки. Поэтому сегодня важно восстановить визиты, итогом которых может стать дорожная карта партнерства. Во главе ее, конечно, экономика. Сегодня товарооборот между Беларусью и Азербайджаном составляет 350 миллионов долларов.