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«Гражданин сам обращается и выбирает». В Беларуси выдано уже около 30 тысяч биометрических паспортов и ID-карт

03 ноября 2021 10:21
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Новости Беларуси. Около 30 тысяч человек стали владельцами биометрических паспортов и ID-карт в Беларуси. Данные сообщает Департамент по гражданству и миграции МВД, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Гражданин сам обращается и выбирает». В Беларуси выдано уже около 30 тысяч биометрических паспортов и ID-карт-1

Кампания по выдаче документов нового образца началась два месяца назад. Услуга востребована: каждую неделю в подразделения Департамента обращаются около трех тысяч граждан. Наиболее активны минчане. Напомним, обязательной замены документов на биометрические в нашей стране не предусмотрено. Паспорта старого образца остаются действительными.

«Гражданин сам обращается и выбирает». В Беларуси выдано уже около 30 тысяч биометрических паспортов и ID-карт-4

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
По мере окончания срока действия документа гражданин сам обращается и выбирает, какой документ ему получить: или паспорт гражданина Республики Беларусь старого образца, или все-таки получать уже биометрические документы нового поколения. Фактически основные биометрические данные, которые имеются в данных документах, – это фотографическое изображение высокого качества, а также отпечатки пальцев. Это основные биометрические данные, которые позволяют однозначно гражданина идентифицировать, а также с помощью соответствующих программных продуктов считывать те данные, которые внесены в соответствующий электронный чип, который имеется также в каждом из этих документов.

«Гражданин сам обращается и выбирает». В Беларуси выдано уже около 30 тысяч биометрических паспортов и ID-карт-7

Наплыва желающих получить биометрические документы в подразделениях по гражданству и миграции ожидают после снятия ковидных ограничений в мире. К такому сценарию в ведомстве готовы. Организовать работу обещают без очередей.

# Документы # общество # Алексей Бегун # Фотофакт

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