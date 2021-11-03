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Алина Горносько о ЧМ в Японии: было очень много трудностей, но мы приехали в хорошей форме и показали максимум

03 ноября 2021 11:07
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Новости Беларуси. Белорусские гимнастки вернулись на родину с чемпионата мира в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под бурные аплодисменты и оркестр Вооруженных Сил Беларуси встретили наших граций в Национальном аэропорту Минск.

Алина Горносько о ЧМ в Японии: было очень много трудностей, но мы приехали в хорошей форме и показали максимум-1

Алина Горносько, чемпионка мира по художественной гимнастике в упражнении с лентой:
Эмоции, конечно, непередаваемые. Очень рада, что мы доехали до этого чемпионата мира. Было очень много трудностей у нашей команды, но мы приехали в хорошей форме и показали тот максимум, на который тренировались и который мы можем. И действительно лента делает соревнования. И эти сотые, десятые. Получилось сделать ее так, как она должна быть. Поэтому имеем, что имеем. Очень рады. Конечно, потом, когда пришло это осознание, что даже сотые, десятые, тысячные – все там было – не верила первое время. Но сейчас очень приятно, что именно в ленте.

«Гордимся, что она смогла переписать историю». Как встречали белорусских гимнасток в аэропорту? Смотрите здесь.

# Белорусские спортсмены # общество # Алина Горносько # Фотофакт

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