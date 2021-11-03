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Фабрика «Коммунарка» выйдет со своей продукцией на премиальный рынок ОАЭ

03 ноября 2021 10:59
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Новости Беларуси. Экономический и инвестиционный потенциал белорусской столицы сегодня представлен на всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае. 3 ноября на площадке крупнейшего форума проходит День Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фабрика «Коммунарка» выйдет со своей продукцией на премиальный рынок ОАЭ-1

Во время церемонии открытия гостей приветствовали артисты фольклорной группы «Купалинка», которые спели известные белорусские мотивы и даже удивили исполнением арабских песен.

Фабрика «Коммунарка» выйдет со своей продукцией на премиальный рынок ОАЭ-4

Однако «Экспо» – это в первую очередь деловая площадка. Минск рассчитывает на новые контракты и выгодные инвестиционные проекты. Кстати, уже известно, что благодаря выставочной площадке фабрика «Коммунарка» выйдет со своей продукцией на премиальный рынок Арабских Эмиратов.

Фабрика «Коммунарка» выйдет со своей продукцией на премиальный рынок ОАЭ-7

В 2021 году на «Экспо-2020» в Дубае участвуют больше 190 стран. Наш павильон оформлен в цветах, которые в Эмиратах символизирует богатство. На главном экране транслируют презентацию белорусских производителей. Заочно посетители знакомятся и с достопримечательностями Беларуси.

# Выставка # общество # Фотофакт

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