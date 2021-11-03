Фабрика «Коммунарка» выйдет со своей продукцией на премиальный рынок ОАЭ

Новости Беларуси. Экономический и инвестиционный потенциал белорусской столицы сегодня представлен на всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае. 3 ноября на площадке крупнейшего форума проходит День Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время церемонии открытия гостей приветствовали артисты фольклорной группы «Купалинка», которые спели известные белорусские мотивы и даже удивили исполнением арабских песен.

Однако «Экспо» – это в первую очередь деловая площадка. Минск рассчитывает на новые контракты и выгодные инвестиционные проекты. Кстати, уже известно, что благодаря выставочной площадке фабрика «Коммунарка» выйдет со своей продукцией на премиальный рынок Арабских Эмиратов.