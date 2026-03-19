Горда за себя и свою страну! Юлия Апанасович о том, каково получать награду из рук Президента

Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь – это вершина, к которой многие стремятся, но покоряют лишь единицы. В начале марта высокой награды удостоена 11-кратная чемпионка Беларуси по боксу, бронзовый призер чемпионатов Европы и мира Юлия Апанасович, гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Юрий Царев, ведущий:

Девушка и бокс. Это очень часто не воспринималось ни обществом, ни в понимании людей. Сейчас все по-другому. Девушка и бокс – это красиво. Расскажите, как вы пришли в этот спорт и что подвигло вас?

Юлия Апанасович, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по боксу:

Пришла случайно с девочками за компанию. Не думала, что так все сложится, что у меня будет желание этим заниматься, но уже через месяц тренировок я начала выступать на соревнованиях, поэтому все больше и больше желания появлялось заниматься этим.