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Горда за себя и свою страну! Юлия Апанасович о том, каково получать награду из рук Президента

19 марта 2026 07:29
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Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь – это вершина, к которой многие стремятся, но покоряют лишь единицы. В начале марта высокой награды удостоена 11-кратная чемпионка Беларуси по боксу, бронзовый призер чемпионатов Европы и мира Юлия Апанасович, гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Горда за себя и свою страну! Юлия Апанасович о том, каково получать награду из рук Президента-2

Юрий Царев, ведущий:
Девушка и бокс. Это очень часто не воспринималось ни обществом, ни в понимании людей. Сейчас все по-другому. Девушка и бокс – это красиво. Расскажите, как вы пришли в этот спорт и что подвигло вас? 

Юлия Апанасович, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по боксу:
Пришла случайно с девочками за компанию. Не думала, что так все сложится, что у меня будет желание этим заниматься, но уже через месяц тренировок я начала выступать на соревнованиях, поэтому все больше и больше желания появлялось заниматься этим. 

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Горда за себя и свою страну! Юлия Апанасович о том, каково получать награду из рук Президента-4

Юрий Царев:
Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь. Звание, которое вы получили из рук Президента. Расскажите о вручении. Как это было? Ваши ощущения, ваши эмоции в этот момент. 

Юлия Апанасович:
Я была очень счастлива, что спустя 13 лет занятий спортом я смогла дойти до такого уровня, до долгожданной награды. Поэтому была счастлива и горда за себя и за свою страну. 

Подробнее смотрите в видео.

# Белорусские спортсмены # Женский бокс # Интервью # Юлия Апанасович # Юрий Царёв

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