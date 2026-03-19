Фестиваль национальных культур! В Гродно 5-7 июня соберутся представители 42 национальностей

15-й Республиканский фестиваль национальных культур пройдет в Гродно с 5 по 7 июня и соберет рекордное за последние годы число участников. Будут представлены 42 национальности – на шесть больше, чем на предыдущем форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

География фестиваля заметно расширится: впервые в нем планируют принять участие представители Габона, Гагаузии, Удмуртии, Йемена, Турции и Чехии. При этом, традиционно, наиболее многочисленными останутся диаспоры русских, евреев, украинцев и поляков. Во многом рост многообразия участников связан с привлечением иностранных студентов, которые обучаются в белорусских вузах.

Ольга Богданович, директор Гродненского областного драматического театра:

Подтемой фестиваля будет являться Год белорусской женщины. Именно она, белорусская хозяйка, гаспадыня фестиваля, встретит наших гостей разных национальностей на нашей главной межнациональной площадке в первый день открытия.