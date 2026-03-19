Фестиваль национальных культур! В Гродно 5-7 июня соберутся представители 42 национальностей
15-й Республиканский фестиваль национальных культур пройдет в Гродно с 5 по 7 июня и соберет рекордное за последние годы число участников. Будут представлены 42 национальности – на шесть больше, чем на предыдущем форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
География фестиваля заметно расширится: впервые в нем планируют принять участие представители Габона, Гагаузии, Удмуртии, Йемена, Турции и Чехии. При этом, традиционно, наиболее многочисленными останутся диаспоры русских, евреев, украинцев и поляков. Во многом рост многообразия участников связан с привлечением иностранных студентов, которые обучаются в белорусских вузах.
Ольга Богданович, директор Гродненского областного драматического театра:
Подтемой фестиваля будет являться Год белорусской женщины. Именно она, белорусская хозяйка, гаспадыня фестиваля, встретит наших гостей разных национальностей на нашей главной межнациональной площадке в первый день открытия.
Елена Климович, начальник управления культуры Гродненского облисполкома:
Такой изюминкой самой фестиваля является второй день фестиваля. Это когда национальные подворья занимают весь центр, без преувеличения, города Гродно. И невозможно просто пройти по центральным улочкам, переулочкам Гродно, потому что огромное количество как жителей и, безусловно, гостей приезжает на этот фестиваль.
Особое внимание уделено и символике события: организаторы обновили главный приз фестиваля – семицветик, декорированный стилизованными орнаментами, отражающими культурное наследие разных народов.