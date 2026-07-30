Новости по тегу #Женский бокс

В нем принимают участие около ста мастеров кожаной перчатки со всей страны.
«Девушки даже более уверенные, чем мужчины», – поделился тренер Артем Касперович.
В бою одной второй наша спортсменка проблем не испытала. Уже в первом раунде хозяйка ринга побывала в нокдауне. После небольшого перерыва отечественная боксана продолжила доминировать и заставила во второй раз капитулировать соперницу, одержав викторию за явным преимуществом.
Боксер удостоена звания «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь».
Белоруска, выступающая в категории до 70 килограммов в решающем поединке одолела Анастасию Боскович из Сербии.
Хотя World Boxing посоветовал обратиться в одну из британских лабораторий, результаты теста не были получены вовремя.
Наталья Насачева в весе до 57 килограммов встречалась с представительницей Казахстана Региной Тибеновой и уступила. Тем не менее наша соотечественница стала бронзовым призером турнира.
В программе у женщин значилось восемь финалов.
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