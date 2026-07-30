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Новости по тегу #Женский бокс

«Стайки» принимают открытый Кубок Беларуси по боксу
30 июля 2026 19:32

«Стайки» принимают открытый Кубок Беларуси по боксу

Леди боксируют не хуже мужчин – почему девушки все чаще выбирают занятия боксом
03 июня 2026 12:03

Леди боксируют не хуже мужчин – почему девушки все чаще выбирают занятия боксом

Три белоруски вышли в финал международного турнира по боксу
06 мая 2026 11:50

Три белоруски вышли в финал международного турнира по боксу

Горда за себя и свою страну! Юлия Апанасович о том, каково получать награду из рук Президента
19 марта 2026 07:29

Горда за себя и свою страну! Юлия Апанасович о том, каково получать награду из рук Президента

Белоруска Дарья Лецко стала чемпионкой Европы по боксу среди молодёжи
10 ноября 2025 18:45

Белоруска Дарья Лецко стала чемпионкой Европы по боксу среди молодёжи

Боксерши из Франции пропустят ЧМ из-за закона о гендерных тестах
04 сентября 2025 10:11

Боксерши из Франции пропустят ЧМ из-за закона о гендерных тестах

Белоруски завоевали две бронзы на молодёжном Кубке мира по боксу
07 марта 2025 20:07

Белоруски завоевали две бронзы на молодёжном Кубке мира по боксу

Стали известны призёры ЧБ по боксу среди женщин
16 января 2025 19:29

Стали известны призёры ЧБ по боксу среди женщин

Чего не хватает белорусскому боксу и как растят чемпионов? Пообщались со спортсменкой и тренером
05 мая 2024 17:45

Чего не хватает белорусскому боксу и как растят чемпионов? Пообщались со спортсменкой и тренером

Марина Мулярчик заработала бронзовую награду молодёжного чемпионата Европы по боксу
17 ноября 2023 19:02

Марина Мулярчик заработала бронзовую награду молодёжного чемпионата Европы по боксу

Родила восьмерых – и занимается боксом! Как женщины приводят в спорт детей и мужей?
14 мая 2023 18:30

Родила восьмерых – и занимается боксом! Как женщины приводят в спорт детей и мужей?

«Прыгнули выше крыши». Женская сборная Беларуси привезла бронзу с ЧМ по боксу
27 марта 2023 16:30

«Прыгнули выше крыши». Женская сборная Беларуси привезла бронзу с ЧМ по боксу