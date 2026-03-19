Брестская таможня передала БрГТУ современное досмотровое оборудование

В специализированной аудитории вуза установлены видеоэндоскопы, дозиметры, металлоискатели, приборы для проверки подлинности документов, а также досмотровые зеркала и лупы. Теперь студенты профильной специальности смогут отрабатывать практические навыки на тех же устройствах, которые используются на таможенных постах. Оборудование позволит обучающимся определять подлинность документов, находить запрещенные металлические предметы, измерять уровень радиации и в целом глубже погружаться в специфику будущей профессии.

Как подчеркнули в университете, такая практика делает подготовку кадров более качественной и приближенной к реальным условиям работы. А в таможне уверены, что сотрудничество поможет формировать востребованных специалистов, готовых к современным вызовам.