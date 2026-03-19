Прямой эфир

Брестская таможня передала БрГТУ современное досмотровое оборудование

19 марта 2026 07:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Региональная таможня передала Брестскому государственному техническому университету современное досмотровое оборудование для подготовки будущих специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестская таможня передала БрГТУ современное досмотровое оборудование-2

В специализированной аудитории вуза установлены видеоэндоскопы, дозиметры, металлоискатели, приборы для проверки подлинности документов, а также досмотровые зеркала и лупы. Теперь студенты профильной специальности смогут отрабатывать практические навыки на тех же устройствах, которые используются на таможенных постах. Оборудование позволит обучающимся определять подлинность документов, находить запрещенные металлические предметы, измерять уровень радиации и в целом глубже погружаться в специфику будущей профессии. 

Как подчеркнули в университете, такая практика делает подготовку кадров более качественной и приближенной к реальным условиям работы. А в таможне уверены, что сотрудничество поможет формировать востребованных специалистов, готовых к современным вызовам.

# Таможня Беларуси # Брестская таможня

Другие новости рубрики

Все новости
Фестиваль национальных культур! В Гродно 5-7 июня соберутся представители 42 национальностей
19 марта 2026 07:09

Фестиваль национальных культур! В Гродно 5-7 июня соберутся представители 42 национальностей

В Беларуси задержан 22‑летний иностранец, который обналичивал деньги для мошеннических кол-центров
19 марта 2026 07:05

В Беларуси задержан 22‑летний иностранец, который обналичивал деньги для мошеннических кол-центров

В Минске в преддверии профессионального праздника отмечены лучшие работники ЖКХ
19 марта 2026 06:43

В Минске в преддверии профессионального праздника отмечены лучшие работники ЖКХ