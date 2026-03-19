В Беларуси задержан 22‑летний иностранец, который обналичивал деньги для мошеннических кол-центров

Столичные оперативники по борьбе с киберпреступностью задержали 22-летнего иностранца, который приехал в Беларусь по заданию кураторов мошеннических кол-центров. Установить его удалось по цифровым следам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным милиции, молодой человек нашел «подработку» в мессенджере: за процент обналичивать деньги через специальное приложение и отправлять их нанимателю. Фактически он стал звеном в схеме по выводу за границу средств, похищенных у белорусских пенсионеров.