В Беларуси задержан 22‑летний иностранец, который обналичивал деньги для мошеннических кол-центров
Столичные оперативники по борьбе с киберпреступностью задержали 22-летнего иностранца, который приехал в Беларусь по заданию кураторов мошеннических кол-центров. Установить его удалось по цифровым следам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным милиции, молодой человек нашел «подработку» в мессенджере: за процент обналичивать деньги через специальное приложение и отправлять их нанимателю. Фактически он стал звеном в схеме по выводу за границу средств, похищенных у белорусских пенсионеров.
Константин Шевцов, начальник ОПК УВД администрации Заводского района Минска:
Установлено, что фигурант успел снять чужого счета 5 тысяч долларов США. Хозяйку этих денег установили оперативники. Ранее ее обманули по схеме Энергосбыта. На момент прибытия сотрудников милиции, женщина находилась под влиянием мошенников и продолжала выполнять их указания. Денежные средства изъяты и будут переданы владелице. Возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации.
Представились газовщиками, что надо менять счетчики. Они со мной связались. Сказали, что я должна сообщить им счетчик, который висит у меня газовый. Мы вам пришлем на телефон ваш счетчик, код и договор ваш, который придет мастер менять, чтобы вы не перепутали.
В МВД подчеркивают: пособники мошенников несут такую же уголовную ответственность, как и организаторы схем, и обязаны возмещать ущерб потерпевшим. Ведомство напоминает: любые предложения «быстрого заработка» через обналичивание средств, переводы или работу с чужими счетами – это прямой путь в криминал.