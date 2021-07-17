«Гораздо выше климатической нормы». Белгидромет о причинах аномальной жары в стране

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:

Очень жаркая погода определялась поступлением в Беларусь очень теплых воздушных масс с южных районов Европы, поэтому температурный фон на протяжении последних полутора где-то недель удерживался гораздо выше климатической нормы, в последние дни в основном он был выше на 5-9 градусов.

Надо сказать, что ничего аномального в этой ситуации нет, для июля вполне обычно, когда температура воздуха максимальная достигает 30 градусов и выше. Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.