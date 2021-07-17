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«Гораздо выше климатической нормы». Белгидромет о причинах аномальной жары в стране

17 июля 2021 18:22
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Температура воздуха в Беларуси на 8-10 градусов превышает климатическую норму для середины июля. В ряде городов, в том числе в Минске, побиты температурные рекорды, рассказали в программе «Плюс-минус».

В какой день нужно пройтись по росе, чтобы обрести силу и здоровье? Эти приметы расскажут и о погоде в июле

«Гораздо выше климатической нормы». Белгидромет о причинах аномальной жары в стране-1

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:  
Очень жаркая погода определялась поступлением в Беларусь очень теплых воздушных масс с южных районов Европы, поэтому температурный фон на протяжении последних полутора где-то недель удерживался гораздо выше климатической нормы, в последние дни в основном он был выше на 5-9 градусов.

«Гораздо выше климатической нормы». Белгидромет о причинах аномальной жары в стране-4

Надо сказать, что ничего аномального в этой ситуации нет, для июля вполне обычно, когда температура воздуха максимальная достигает 30 градусов и выше.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

«Гораздо выше климатической нормы». Белгидромет о причинах аномальной жары в стране-7

«Гораздо выше климатической нормы». Белгидромет о причинах аномальной жары в стране-9

«Гораздо выше климатической нормы». Белгидромет о причинах аномальной жары в стране-11

«Гораздо выше климатической нормы». Белгидромет о причинах аномальной жары в стране-13

«Гораздо выше климатической нормы». Белгидромет о причинах аномальной жары в стране-15

«Гораздо выше климатической нормы». Белгидромет о причинах аномальной жары в стране-17

В Анкаре +39°C, в Москве +29°C. Какой будет погода в Европе на неделе с 19 по 25 июля – читайте здесь.

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Александр Беганский # Фотофакт

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