«Гораздо выше климатической нормы». Белгидромет о причинах аномальной жары в стране

Температура воздуха в Беларуси на 8-10 градусов превышает климатическую норму для середины июля. В ряде городов, в том числе в Минске, побиты температурные рекорды, рассказали в программе «Плюс-минус».
В какой день нужно пройтись по росе, чтобы обрести силу и здоровье? Эти приметы расскажут и о погоде в июле
Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:
Очень жаркая погода определялась поступлением в Беларусь очень теплых воздушных масс с южных районов Европы, поэтому температурный фон на протяжении последних полутора где-то недель удерживался гораздо выше климатической нормы, в последние дни в основном он был выше на 5-9 градусов.
Надо сказать, что ничего аномального в этой ситуации нет, для июля вполне обычно, когда температура воздуха максимальная достигает 30 градусов и выше.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.
В Анкаре +39°C, в Москве +29°C. Какой будет погода в Европе на неделе с 19 по 25 июля – читайте здесь.