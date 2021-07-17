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В Анкаре +39°C, в Москве +29°C. Погода в Европе на неделю с 19 по 25 июля

17 июля 2021 17:00
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В Париже синоптики обещают дождь и грозу, столбик термометра здесь покажет +26 °C. В Вене, судя по прогнозу, будет +25 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Риме до +29 °C, возможен дождь, вероятность грозы – 80 %. В Мадриде будет очень жарко – воздух прогреется до +35 °C.

В Анкаре +39°C, в Москве +29°C. Погода в Европе на неделю с 19 по 25 июля-1

В столице Болгарии, по прогнозам, +33 °C. В Анкаре температура воздуха поднимется до +39 °C. Летний зной и в Афинах, здесь обещают +33 °C.

В Анкаре +39°C, в Москве +29°C. Погода в Европе на неделю с 19 по 25 июля-4

О погоде в Прибалтике. В Риге прогнозируют +20 °C и небольшой дождь, вероятность грозы – 60 %. В Вильнюсе +23 °C, без осадков. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +22 °C.

В Анкаре +39°C, в Москве +29°C. Погода в Европе на неделю с 19 по 25 июля-7

В Киеве обещают +33 °C, есть возможность грозы и дождя. В Москве небольшой дождь и +29 °C.

# Погода # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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