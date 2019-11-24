Гомельчанин держит сомов в качестве домашних питомцев
Сом – не только самая большая рыба белорусских рек. Гигант весом свыше 100 килограммов может прожить больше века, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Дмитрий Уклейко наблюдает за жизнедеятельностью сомов не только в дикой природе. Первый питомец, сом Семён прожил в аквариуме 6 лет и набрал 12 килограммов.
Но у Дмитрия уже подрастает новый питомец: Семён-младший, двухлетний подросток, но то, как он управляется с рыбой, завораживает.
Дмитрий сомами «заболел» десять лет назад. За это время его отношение к этой рыбе сменилось от страсти заполучить желанный трофей до почти отцовской любви к домашнему питомцу. В его активе сомы в 30, 40, 50 килограммов. Самый тяжёлый завесил 63. Борьба с такой рыбой на водоёме может занять многие часы: рыбалка превращается в борьбу за жизнь. И не только рыбы. Каждую минуту человек рискует всем.
Дмитрий Уклейко, рыбак:
Если ты шнур не сбросил вовремя и за руку у тебя завязано, то так за палец и туда с ним, в воду и скаканешь. Он хватать тебя однозначно не будет. Сом на 63 просто проколол мне ногу плавником. Когда я на него так сел, он вокруг своей головы разворачивается на месте, и проколол мне ногу свои плавником практически до кости.
Виктор Ризевский, заведующий лабораторией ихтиологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:
Был такой случай, писали где-то до революции – где-то на Волге сидел какой-то маленький мальчик, ребенок, болтал ногами в воде. И тут выплыл сом, схватил его и утащил.
Дмитрий не верит в рассказы о сомах-людоедах, но уверяет – осенью большая рыба может закусить любым живым объектом, попавшим в его охотничьи угодья: ондатры, утки, собаки запросто становятся сомовьим обедом.
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