Гомельчанин держит сомов в качестве домашних питомцев

Сом – не только самая большая рыба белорусских рек. Гигант весом свыше 100 килограммов может прожить больше века, рассказали в программе «Специальный репортаж». Дмитрий Уклейко наблюдает за жизнедеятельностью сомов не только в дикой природе. Первый питомец, сом Семён прожил в аквариуме 6 лет и набрал 12 килограммов.

Но у Дмитрия уже подрастает новый питомец: Семён-младший, двухлетний подросток, но то, как он управляется с рыбой, завораживает.

Дмитрий сомами «заболел» десять лет назад. За это время его отношение к этой рыбе сменилось от страсти заполучить желанный трофей до почти отцовской любви к домашнему питомцу. В его активе сомы в 30, 40, 50 килограммов. Самый тяжёлый завесил 63. Борьба с такой рыбой на водоёме может занять многие часы: рыбалка превращается в борьбу за жизнь. И не только рыбы. Каждую минуту человек рискует всем.

Дмитрий Уклейко, рыбак:

Если ты шнур не сбросил вовремя и за руку у тебя завязано, то так за палец и туда с ним, в воду и скаканешь. Он хватать тебя однозначно не будет. Сом на 63 просто проколол мне ногу плавником. Когда я на него так сел, он вокруг своей головы разворачивается на месте, и проколол мне ногу свои плавником практически до кости.