«Большой опыт для нас». Почти 300 студентов участвуют в интеллектуальном турнире «Щит и меч» в Минске

Новости Беларуси. Смекалку, эрудицию и сообразительность демонстрировала 23 ноября молодежь и на студенческом интеллектуальном турнире «Щит и меч», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это ежегодный проект Академии МВД и Белорусской лиги интеллектуальных команд. По итогам игр «Эрудит-квартет» и «Что? Где? Когда?» определится лучшая команда турнира, которая получит кубок победителя. Наша коллега Кристина Федорович не осталась в стороне и тоже проверила участников на эрудицию.

Кристина Федорович, корреспондент:

Как говорится, одна светлая голова хорошо, а две еще лучше. Так считают и без малого три сотни знатоков, собравшихся 23 ноября на интеллектуальном конкурсе «Щит и меч». Это 38 команд из вузов Беларуси, Украины и России.

Ильяс приехал на турнир из Нижнего Новгорода. Парень учится в академии МВД. В 2019 году его команда заняла третье место, но сегодня уверен: заветный трофей заберет домой.

Ильяс Абдулханнянов, участник интеллектуального турнира «Щит и меч» (Россия):

Турнир привлекателен тем, что собирает большое количество команд, в том числе гражданских. Это большой опыт для нас как ведомственной команды, для развития нашего интеллектуального потенциала.

Чтобы раскрыть тот самый потенциал, нужны годы упорных тренировок – то есть решение задач на логику практически в режиме нон-стоп. Поэтому до старта интеллектуальной игры мы провели свою небольшую разминку для знатоков. Как это было смотрите здесь. В скромные 18 у Вералеи, студентки филологического факультета БГУ, за плечами внушительный список наград. Этот турнир – второй в копилке.

Вералея Монина, участница интеллектуального турнира «Щит и меч» (Беларусь):

Я выигрывала взрослый чемпионат республики со своей взрослой командой, выигрывала Кубок Европы, брала там серебро по брейн-рингу. И в этом году мы были полуфиналистами Кубка Европы по брейн-рингу. Не считая каких-то региональных чемпионатов, на которых мы постоянно лидируем, и прочих разных вещей.

Сегодня, кстати, юбилейный 15-й турнир. В далеком 2004 году соревнование зародилось здесь же, в стенах следственно-экспертного факультета. Инициаторами были курсанты, помочь вызвались офицеры. А каков масштаб сегодня – можете видеть сами.

Александр Брисюк, заместитель начальника Академии МВД Беларуси:

Это для нас значимый турнир. Во-первых, он уже получил статус международного. Турнир по интеллектуальным играм нашей академии неоднократно признавался лучшим в Республике Беларусь.

Сергей Буян, директор Белорусской лиги интеллектуальных команд:

В этом году турнир (помимо того, что он ежегодно выводит на чемпионат Республики Беларусь по интеллектуальным играм среди студентов) получил статус выводящего на чемпионат Европы среди студентов. Это очень представительное соревнование, которое доверило именно этому турниру быть выводящим на себя. То есть победитель игры «Что? Где? Когда?» нашего турнира будет автоматически приглашен на чемпионат Европы.