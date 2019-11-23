«Пять лет вы катитесь в обратную сторону». Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. Все самое актуальное и обсуждаемое за минувшие семь дней. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Все самое актуальное и обсуждаемое за минувшие семь дней. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основные ее темы вы можете посмотреть в видеоматериале.
В 19:30 воскресным вечером – топ новостей недели в эфире телеканала СТВ.