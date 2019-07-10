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«Превратился в толстого ленивого кота»: единственного в мире сома-блогера выпустили на волю

10 июля 2019 17:07
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Новости Беларуси. Единственный в мире сом-блогер Сёмка, который последние шесть лет радовал интернет-пользователей видеороликами со своим участием, завершил карьеру в мировой сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Превратился в толстого ленивого кота»: единственного в мире сома-блогера выпустили на волю-1

Последнее видео на канале рыбы посвящено переезду на новое место жительства. Аквариум в одном из спальных районов Гомеля сом сменил на охраняемое озеро в пригороде. Вести блог в новых условиях не представляется возможным. О необычном переезде материал корреспондента Александра Добрияна.

«Превратился в толстого ленивого кота»: единственного в мире сома-блогера выпустили на волю-4

История Семки началась шесть лет назад. Раненым мальком из браконьерской раколовки он попал в руки опытного аквариумиста Дмитрия Уклейко. За тем, как сом ест, плавает и растет, следили подписчики YouTube-канала со всего мира. Особенное внимание к рыбе было у гомельских рыбаков, для которых Семка стал живым барометром.

«Превратился в толстого ленивого кота»: единственного в мире сома-блогера выпустили на волю-7

Потом он просто превратился в толстого ленивого кота, который постоянно кушает. Какой толстенький, ух. Как котик.

«Превратился в толстого ленивого кота»: единственного в мире сома-блогера выпустили на волю-10

За свой аквариумный период жизни Семка набрал не только тысячи просмотров и лайков во всемирной сети, но и почти 12 килограммов веса. Именно размер рыбы заставил задуматься о переезде.

«Превратился в толстого ленивого кота»: единственного в мире сома-блогера выпустили на волю-13

Его нужно уже выпускать, потому что если он резко развернется в этом аквариуме, может быть гидроудар, и тогда соседи снизу поплывут.

«Превратился в толстого ленивого кота»: единственного в мире сома-блогера выпустили на волю-16

Дмитрий сомневается, что кто-то до него делал что-то подобное. К слову, сом запросто может укусить даже хозяина, оставив на коже серьезные раны. Но Дмитрия больше волнует безопасность самой рыбы.

«Превратился в толстого ленивого кота»: единственного в мире сома-блогера выпустили на волю-19

Александр Добриян, СТВ: 
Новое место жительство для Семки подбирали со всей ответственностью. Это охраняемое озеро богато рыбой и имеет глубины до 8 метров. Есть где развернуться, в отличие от аквариума. Кроме того, здесь ему гарантируют полную безопасность. 

«Превратился в толстого ленивого кота»: единственного в мире сома-блогера выпустили на волю-22

Семке предстоит обжить 18 гектаров акватории. В водоеме центра экологического туризма сому отведена роль санитара глубин.

«Превратился в толстого ленивого кота»: единственного в мире сома-блогера выпустили на волю-25

«Превратился в толстого ленивого кота»: единственного в мире сома-блогера выпустили на волю-27

Давай, малыш, иди. Пока.

«Превратился в толстого ленивого кота»: единственного в мире сома-блогера выпустили на волю-30

Дмитрий Уклейко, житель Гомеля: 
Если его кто-то и поймает, в чем я сомневаюсь, то администрация утвердила за него взнос. Человек, который поймает этого сома, должен показать его, отпустить и получить приз, бонус. Для начала его должны поймать. Я во всяком случае надеюсь, что этого не произойдет. Хотя хотелось бы, конечно, увидеть его года через два-три. Я думаю, он меня, может, и узнает.

«Превратился в толстого ленивого кота»: единственного в мире сома-блогера выпустили на волю-33

Переезд Семки на озеро транслировался в интернете. Подписчики в социальных сетях активно переживают за судьбу своего любимца и желают ему удачи на новом месте.

# Домашние животные # общество # Александр Добриян # Дмитрий Уклейко # Фотофакт

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